JBL Tune 510BT al 40%: Amazon spacca il Web con questa OFFERTA

Prima che tutto svanisca ti dico subito che questo è il prezzo più basso mai registrato. Quindi devi essere davvero veloce per riuscire ad avvalertene. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello JBL Tune 510BT a soli 29,99 euro, invece che 49,99 euro.

Super sconto dunque del 40% che ti permette di risparmiare 20 euro sul totale. Ma soprattutto ti porti a casa delle cuffie wireless On-ear spettacolari. Offrono un audio coinvolgente e sempre cristallino, anche ad alto volume. Sono pieghevoli e hanno microfono integrato per le chiamate. Inoltre hanno una mega batteria che garantisce un’autonomia esagerata.

JBL Tune 510BT al prezzo più basso del web

Le JBL Tune 510BT sono delle cuffie che fanno davvero la differenza. Perfette per ascoltare la tue playlist, giocare ai tuoi titoli preferiti o fare chiamate con amici e familiari. Hanno dei morbidi cuscinetti in tessuto che si appoggiano delicatamente sulle orecchie senza stringere. Sono pieghevoli e così le puoi portare con te infilandole ad esempio in un piccolo zainetto.

Hanno una connessione a bassissima latenza e puoi passare da un dispositivo Bluetooth all’altro in modo semplice. Possiedono dei comandi sui padiglioni che ti permettono di gestire le chiamate, la musica o interagire con i tuoi assistenti vocali. Puoi goderti fino a 40 ore di audio con una sola ricarica e godono di una ricarica veloce che garantisce due ore di autonomia in soli cinque minuti.

Fai presto perché un’offerta così non può durare a lungo. Fatti un bel regalo e scegli il meglio a un ottimo prezzo. Prima che sia tardi vai su Amazon e acquista le tue cuffie wireless JBL Tune 510BT a soli 29,99 euro, invece che 49,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai comodamente a casa tua senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.