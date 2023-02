JBL Quantum 400: cuffie gaming wireless per PC e consolle (-30%)

Se vuoi delle cuffie da gaming che puoi usare per qualsiasi dispositivo e che garantiscano un’audio eccellente, dai un’occhiata a questa super offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello JBL Quantum 400 a soli 69,99 euro, invece che 99,99 euro.

Grazie a questo sconto del 30% avrai un risparmio di ben 30 euro, un vero affare. Queste cuffie wireless sono in grado di farti vivere i tuoi giochi al meglio rendendoli reali. Sono comodissime e perfettamente compatibili con PC, Play Station, Xbox e Nintendo Switch.

JBL Quantum 400: le cuffie wireless per veri giocatori

Oltre alla straordinaria versatilità, che contraddistingue queste splendide cuffie, notiamo anche la volontà di renderle confortevoli il più possibile. Infatti pesano solo 274 grammi e sia l’archetto, nella parte alta, che i padiglioni auricolari, hanno un morbido rivestimento. Questo ti permetterà di usarle per tantissimo tempo senza problemi. Puoi collegarle sia in modalità wireless che con il cavo jack da 3,5 mm o USB.

Sono dotate di un livello audio di altissima qualità, garantito da JBL Signature Sound. Potrai vivere ogni gioco come se fossi lì in prima persona e sentire ogni piccolo rumore, anche quelli più insignificanti. Il potente sistema di audio surround spaziale ti permette di udire il suono da ogni direzione in base a com’è posizionato il tuo personaggio. Hanno poi un microfono integrato con cui potrai comunicare con il tuo team nelle partite online. La tua voce viene restituita forte e senza alcun rumore esterno.

Non perdere troppo tempo perché questa non è un offerta che può durare a lungo. Per cui vai subito su Amazon e acquista le tue JBL Quantum 400 a soli 69,99 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

