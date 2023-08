JBL LIVE 660NC: audio perfetto e cancellazione del rumore, oggi ad un prezzo vantaggioso su Amazon

Le cuffie JBL LIVE 660NC sono attualmente in offerta su Amazon al prezzo irresistibile di soli 142,91€, con uno sconto del 21%. Queste cuffie on-ear bluetooth garantiscono un suono inconfondibile, tipico del marchio JBL, grazie ai driver da 40 mm che riproducono un audio di alta qualità, con bassi potenti, in modalità wireless.

Le JBL LIVE 660NC offrono una funzione di cancellazione del rumore adattiva estremamente avanzata, che permette agli utenti di eliminare i suoni ambientali indesiderati e godersi un’esperienza di ascolto immersiva e senza distrazioni. Inoltre, grazie alla funzione Ambient Aware, è possibile rimanere in contatto con l’ambiente circostante, mentre con TalkThru si può conversare senza dover togliere le cuffie. Le cuffie sono dotate di comandi e microfono sul padiglione, che consentono di rispondere alle chiamate in modo rapido e di accedere ai servizi vocali senza dover toccare il dispositivo collegato, come smartphone o tablet. L’archetto in tessuto e i morbidi cuscinetti auricolari assicurano un comfort ottimale anche durante lunghi periodi di utilizzo.

La batteria ricaricabile delle JBL LIVE 660NC offre fino a 50 ore di riproduzione audio, garantendo lunghe sessioni di ascolto senza interruzioni. Inoltre, con una ricarica veloce di soli 10 minuti, è possibile ottenere 4 ore di musica extra. La cuffia supporta anche la funzione multipoint, che permette di collegarsi a più dispositivi contemporaneamente, e può essere gestita tramite l’app JBL*. Il pacchetto include un set completo di accessori, tra cui il cavo di ricarica USB tipo C, il cavo audio, una custodia per il trasporto, una guida rapida e la scheda di sicurezza.

Le cuffie JBL LIVE 660NC rappresentano un’opportunità imperdibile per chi cerca un’esperienza di ascolto di alta qualità, caratterizzata dal suono inconfondibile JBL e dalla tecnologia di cancellazione del rumore adattiva. Grazie alla comodità e alla lunga durata della batteria, queste cuffie sono perfette per chi ama la musica e desidera godersi la libertà del wireless senza rinunciare al comfort e alla praticità. Acquistale in offerta approfittando di uno sconto del 21!

