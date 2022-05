JBL Go 3, speaker Bluetooth potente e impermeabile a prezzo WOW (-23%)

Se non riesci a immaginare un solo minuto della giornata senza avere i tuoi gruppi preferiti in sottofondo, l’offerta Amazon di oggi sull’ottimo speaker Bluetooth JBL Go 3 ti offre un’ottima scusa per ascoltare tutta la musica che vuoi anche quando sei fuori casa.

Disponibile in offerta ad appena 30€ con uno sconto del 23%, infatti, il piccolo e potente speaker Bluetooth saprà regalarti tantissime emozioni.

L’ottimo speaker Bluetooth JBL Go 3 crolla su Amazon con un’offerta impressionante

Dotato di un comodo e robusto laccio in tessuto industriale pensato per darti modo di agganciare lo speaker a una cinghia o a un moschettone, lo speaker JBL è stato realizzato per essere sempre a tua disposizione in qualunque situazione. Le sue dimensioni minute, infatti, ti permettono di riporlo senza problemi in una borsetta o in un piccolo zaino per essere sempre pronto ad abbandonarti ai tuoi gruppi preferiti.

Inoltre, la struttura completamente impermeabile è realizzata per darti modo di portarlo anche a mare oppure in piscina: non ti preoccupare degli schizzi d’acqua, lo speaker continuerà a funzionare come se non fosse successo niente. Dotato di una batteria che ti garantisce fino a 5 ore di autonomia, lo speaker Bluetooth è compatibile con qualunque dispositivo: accendilo e collegalo subito al tuo smartphone o al tuo tablet e preparati a tante ore di divertimento in compagnia delle tue canzoni preferite.

Non perdere altro tempo e acquista subito l’incredibile speaker Bluetooth impermeabile di JBL a un prezzo quasi ridicolo: ti arriva a casa in appena 1 giorno con i servizi Prime e sei subito pronto ad ascoltare tutta la musica che vuoi a mare, all’aperto, in piscina o mentre fai un bel picnic con i tuoi amici.

