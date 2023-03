JBL Go 3: la tua musica preferita ti segue ovunque, oggi in super offerta (-42%!)

Il JBL Go 3 è uno speaker Bluetooth perfetto per chi vuole portare sempre con sé la propria musica preferita. Grazie al suo design compatto e carismatico, lo speaker JBL Go 3 è facilissimo da portare in giro, si può infilare comodamente in qualsiasi zaino o borsa. Inoltre, la sua resistenza all’acqua e alla polvere, certificata IPX67, lo rende perfetto per l’ascolto della musica in spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia.

Normalmente viene proposto ad un prezzo superiore ai 40€, ma grazie all’offerta di Amazon di oggi lo puoi acquistare ad un prezzo davvero speciale. Il JBL Go 3 è in offerta su Amazon, dove viene offerto con un generoso sconto del 42%.

Il diffusore Bluetooth JBL Go 3 è stato pensato per offrire un suono di alta qualità, grazie alla presenza di JBL Pro Sound dai bassi corposi. Si può infilare comodamente in qualsiasi zaino o borsa

Il diffusore Bluetooth JBL Go 3 è stato pensato per offrire un suono di alta qualità, grazie alla presenza di JBL Pro Sound dai bassi corposi. Con una sola ricarica, lo speaker offre fino a 5 ore di riproduzione musicale in streaming wireless da qualsiasi dispositivo con Bluetooth, il che lo rende perfetto per una giornata intera di divertimento all’aria aperta.

Solamente per poco tempo, su Amazon lo speaker JBL Go 3 è in offerta al prezzo incredibile di soli 26€, con uno sconto del 42% rispetto al suo prezzo di listino. Un’occasione da non perdere per tutti gli amanti della musica in movimento. La confezione del prodotto include un cavo USB Type C, una guida rapida per facilitare il primo avvio dello spaker e la garanzia. Ti consigliamo di non farti scappare questa offerta di Amazon e mettere il prodotto nel carrello il prima possibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.