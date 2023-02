JBL GO 3: EPICO speaker Bluetooth portatile a 28€ su Amazon

Ti devo subito dire che questa offerta non può durare molto, un ribasso così è da tanto che non si vedeva e si avvina al minimo storico. Per cui se non vuoi rischiare di perderlo, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello JBL GO 3 a soli 28,49 euro, invece che 44,99 euro.

Goditi questo ribasso del 33% più un ulteriore piccolo sconto al check-out, e risparmia più di 16 euro. Portati la musica sempre con te e dai vita alle feste. Questo speaker portatile è super resistente e regala un suono eccezionale.

JBL GO 3: lo speaker portatile più bello a un prezzo minuscolo

Fatti un bel regalo con il mitico JBL GO 3 e dai vita ai momenti più belli con la tua musica preferita ovunque tu voglia. Infatti una delle cose più interessanti di questo speaker è che lo puoi facilmente portare con te, ad esempio agganciandolo allo zainetto. Ha un pratico laccetto sulla parte superiore che ti permette di agganciarlo a un moschettone o semplicemente tenerlo intorno alle dita.

Grazie all sua resistenza all’acqua, alla polvere e agli urti, con certificazione IPX67, non dovrai preoccuparti di nulla. Portalo al mare o in montagna, in piscina o sotto la doccia. Collega i tuoi dispositivi in modalità wireless e amplifica il suono. Ha dei pratici comandi sulla parte laterale, per gestire i volumi e mettere in pausa i brani musicali. È poi dotato di una batteria in grado di durare per 5 ore di riproduzione con una sola ricarica.

Un’occasione da non perdere dunque. A questo prezzo bisogna solo fare in fretta prima che tutto svanisca. Quindi vai su Amazon adesso e acquista il tuo speaker JBL GO 3 a soli 28,49 euro, invece che 44,99 euro. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.