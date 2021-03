JBL Go 2 è in offerta su Amazon a soli 25,99€. Il ribasso del 26% corrisponde a uno sconto effettivo di 9,00€ che rende il dispositivo più economico. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Lo speaker portatile che stavi cercando: JBL GO 2

Dalle dimensioni compatte e dal design lineare, lo speaker portatile JBL GO 2 non passa inosservato. In offerta nella sua colorazione Nero, questo dispositivo è l’ideale se si è in cerca di un prodotto con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

La resistenza all’acqua certificata dal grado IPX7 rende lo speaker perfetto per essere portato e utilizzato in ambienti difficili come piscine, spiaggia e persino in doccia. Il suo design, inoltre, non occupa spazio rendendolo ancor più conveniente.

Grazie alla tecnologia sviluppata da JBL, la cassa speaker è in grado di riprodurre tutti i contenuti musicali al meglio. Bassi potenti e toni alti setosi sono le caratteristiche base di questo dispositivo.

Attraverso la modalità vivavoce è consentito rispondere alle chiamate senza dover disconnettere l’apparecchio e godere di una qualità nitida per mezzo della cancellazione del rumore.

Tra i vantaggi di JBL Go 2 vi è la batteria che garantisce un’autonomia continua di circa 5 ore. Grazie al cavo Micro USB è possibile ripristinare la carica in circa 2,5 ore.

Lo speaker oltre a funzionare in modalità Bluetooth può essere collegato a un dispositivo attraverso il cavo audio e la porta AUX IN.

