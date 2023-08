JBL Flip Essential 2: lo speaker speaker EXTRA LUSSO, ora a prezzo WOW (71€)

JBL Flip Essential 2 probabilmente lo hai puntato da parecchio tempo e, comprensibilmente, lo desideri. Un prodotto premium, che però ha un prezzo decisamente elevato: del resto, la qualità si paga. Se però, per merito di forti sconto Amazon, c’è la possibilità di risparmiare molto sul prezzo prezzo pieno, allora non c’è tempo da perdere.

Connettività Bluetooth (fino a 2 dispositivi connessi), suono premium “JBL Original Pro” e batteria integrata che garantisce fino a 10 ore di autonomia. In promozione, lo prendi a 71,99€ appena invece di 109,99€, se non è già finito. Le spedizioni sono anche super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità residua limitata.

Concediti la libertà di ascoltare i tuoi brani preferiti con il massimo della qualità, praticamente ovunque desideri. Questo potente altoparlante resiste persino al contatto accidentale con l’acqua. Lo accendi e, immediatamente, si collegherà tramite Bluetooth al tuo dispositivo. Da quel momento, se la batteria è completamente carica, avrai fino a 10 ore di utilizzo senza il vincolo dei cavi.

Il brand produttore non ha di certo bisogno di presentazioni: presenta da anni nell’olimpo dei marchi di diffusori audio top di gamma, l’unico limite per l’acquisto dei suoi dispositivi è sempre stato il prezzo. Approfittando però di questa straordinaria occasione, lo spettacolare JBL Flip Essential 2 hai la possibilità di prenderlo a 71€ circa appena adesso, direttamente da Amazon. Completa al volo il tuo ordine per approfittarne, godi di spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità residua è limitata.

