JBL Flip Essential 2 è la cassa Bluetooth MINI che sembra DISCOTECA

Vuoi portare con te la tua musica preferita senza mai doverne fare a meno? Non dire altro perché ho il prodotto che fa al caso tuo. Sto parlando della JBL Flip Essential 2, la cassa Bluetooth che suona come una discoteca anche se è piccola e portatile. Con il know how del brand puoi stare sicuro che fai centro in tutto e per tutto.

Acquistala ora che è in promozione su Amazon. Con un bello sconto del 35% la porti a casa risparmiando una quarantina di euro, il che non fa male. Prezzo finale di appena 71,99€. Cosa stai aspettando? Collegati e aggiungila al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia se possiedi un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

JBL Flip 2 Essential: la cassa Bluetooth che suona potente

Come ti dicevo, questa cassa Bluetooth firmata JBL è una delle migliori sul mercato. Come mai? In realtà ti basta provarla per capire esattamente il perchè. Comoda visto che la puoi portare ovunque, con il Bluetooth si collega al tuo smartphone in due secondi senza mai metterti limiti.

Sappi che l’impianto audio è di ultima generazione per regalarti qualità e non solo: i bassi potenti scuotono il tuo corpo fin dentro per immergerti in tutto e per tutto nelle playlist che più ami.

La porti a mare o in piscina? Nessun problema visto che è impermeabile ed ha 10 ore di autonomia. Una ricarica veloce ed è pronta per suonare per mezza giornata.

Ti faccio sapere, infine, che non mancano all’appello i comandi fisici per poter gestire la riproduzione musicale senza dover tirare il telefono fuori ogni due per tre.

Non perdere la tua occasione e porta subito a casa la tua JBl Flip 2 Essential a soli 71,99€ con uno sconto del 35% ora in corso su Amazon. Aggiungila al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.