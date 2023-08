JBL Flip Essential 2 a prezzo MAI VISTO su Amazon: suono PREMIUM per tutti

Un eccezionale speaker wireless premium, l’iconico JBL Flip Essential 2. Un prodotto che attira tutti, ma al quale spesso si decide di rinunciare per il prezzo. Raramente ci sono sconti così corposi, come quello del 30% attualmente disponibile su Amazon, che permettono di prendere un dispositivo di così elevata qualità risparmiando un sacco. Eppure, i più veloci possono portarlo a casa a 76€ circa appena in questo momento: basta completare l’ordine al volo, se le scorte non sono già finite. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Bellissimo nel design, è del suo suono che ti innamorerai, l’inimitabile “JBL Original Pro“. Goditi un volume alto, un suono nitido e bassi definiti. Ascolta la musica che ti piace di più ovunque e senza il vincolo dei cavi: a disposizione, grazie alla batteria ricaricabile, hai fino a 10 ore di autonomia. Portalo anche dove non porteresti altri modelli: resiste perfino al contatto accidentale con l’acqua, come garantito dalla presenza di certificazione IPX7.

Abbinalo a smartphone e tablet tramite Bluetooth, puoi collegare fino 2 dispositivi senza alcun problema. Massima libertà nella scelta dei tuoi brani preferiti. Per finire, da non trascurare il design: bello, sobrio e senza tempo.

Non perdere la straordinaria occasione Amazon del momento, ottieni adesso lo sconto del 30% su JBL Flip Essential 2 e portalo a casa a 76€ circa appena: completa ora l’ordine per approfittarne. Arriva con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

