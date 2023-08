JBL Flip 6 in sconto del 41% è autentica FOLLIA: il prezzo è SHOCK

Sei alla ricerca di un altoparlante portatile che offre un suono potente, nitido e dai bassi profondi? Allora JBL Flip 6 è l’altoparlante che fa per te. Questo dispositivo, attualmente in offerta su Amazon a soli 87,99€ rispetto al prezzo di listino di 149,99€, è l’accessorio ideale per chi desidera portare la propria musica ovunque. Un prodotto super premium, che a questo prezzo non ha rivali: completa l’ordine al volo per accaparrartelo, lo ricevi con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Questa eccezionale cassa è dotata di JBL Pro Sound e un sistema di altoparlanti a 2 vie, che permettono di riprodurre musica con un suono stereo potente e nitido. La connettività streaming Bluetooth consente di collegare allo speaker fino a due smartphone o tablet in modalità wireless e con l’app JBL Portable puoi ottimizzare la tua esperienza audio.

Il design della è vivace e impermeabile. Grazie all’impermeabilità IP67, l’altoparlante è resistente all’acqua e alla polvere, rendendolo ideale per l’uso in piscina, al parco o in spiaggia. Inoltre, la sua batteria assicura fino a 12 ore di riproduzione con una sola carica, permettendoti di goderti la tua musica per tutto il giorno senza interruzioni.

Ancora, ti offre anche la funzione di vivavoce, che ti consente di rispondere alle chiamate in vivavoce senza dover prendere il tuo telefono. Inoltre, grazie alla modalità JBL PartyBoost, puoi collegare la Flip 6 a due o più altoparlanti JBL compatibili per accendere la festa.

In conclusione, JBL Flip 6 è un altoparlante portatile che offre una combinazione impressionante di qualità audio, durabilità e funzionalità. Se stai cercando un altoparlante portatile versatile e di qualità, è sicuramente un’ottima scelta. Approfitta dell’offerta su Amazon e completa l’ordine al volo per averla a soli 87,99€. La ricevi con spedizioni super veloci e gratuite, ma la disponibilità residua è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.