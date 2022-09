JBL Clip 4, tutta la musica che vuoi a portata di mano a prezzo WOW

L’offerta Amazon sul piccolo ma potentissimo speaker Bluetooth JBL Clip 4 ti permette di mettere le mani su un device apprezzatissimo per la qualità audio e per l’estrema portabilità. Ad appena 44€ con il 25% di sconto, infatti, lo speaker di JBL è sempre pronto a diffondere i tuoi brani preferiti con una qualità eccezionale in ogni momento della giornata.

Non farti ingannare dal prezzo molto economico dello speaker: JBL Clip 4 ha tutte le caratteristiche per soddisfare le tue personali esigenze e darti modo di ascoltare la tua musica preferita a casa oppure mentre sei all’aperto.

JBL Clip 4 crolla di prezzo su Amazon al minimo storico: lo speaker Bluetooth costa 44€

A tal proposito, lo speaker Bluetooth dispone di una clip comoda e robusta per agganciarlo alla fibbia dello zaino e non solo: in questo modo puoi ascoltare tutta la musica che vuoi anche quando sei per strada, durante un picnic o magari mentre sei in bicicletta.

Realizzato con un telaio in tessuto industriale resistente ai graffi e alle cadute, lo speaker è anche completamente impermeabile e resistente anche alla polvere. Inoltre, sotto la scocca è presente anche una batteria di lunga durata che ti assicura fino a 10 ore di autonomia con una singola ricarica.

Sei pronto ad ascoltare i tuoi brani preferiti senza compromessi anche quando sei fuori casa? Metti subito nel carrello il piccolo ma validissimo speaker Bluetooth di JBL fintanto che è ancora in sconto su Amazon ad appena 44€ con tanto di consegna rapida in 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

