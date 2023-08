JBL Clip 4 in offerta: il re degli speaker portatili ad un prezzo imbattibile (-32%)

Il JBL Clip 4 è un altoparlante Bluetooth portatile con un design accattivante e funzionale, resistente all’acqua e alla polvere, e offre un suono di alta qualità. Con un prezzo scontato del 32%, rappresenta un’opzione interessante per chi desidera un altoparlante da portare sempre con sé, pronto a diffondere la musica ovunque ci si trovi. Non farti scappare questa offerta!

È un dispositivo formidabile per portare un po’ di festa ovunque ci si trovi. Il JBL Clip 4 ha un design accattivante, caratterizzato da un bellissimo contrasto tra il blu della copertura della cassa e il rosso acceso dei tre pulsanti che controllano la riproduzione dei contenuti e la gestione del volume. È una cassa orientata alla portabilità, grazie al moschettone integrato e alle dimensioni iper-compatte: puoi inserire con facilità il JBL Clip 4 nella maggior parte degli zaini e delle borse.

Il design del JBL Clip 4 è portatile e caratterizzato da tessuti variopinti, rendendolo un accessorio stiloso da portare ovunque. Inoltre, è dotato di un moschettone integrato, che permette di agganciarlo facilmente a zaini, cinture o altre superfici.

Uno speaker portatile perfetto per le tue giornate di svago in piscina: con la certificazione IPX67, il JBL Clip 4 è perfetto per ascoltare la tua musica preferita in spiaggia, a bordo piscina o anche sotto la doccia, senza preoccuparti di danni da acqua o polvere.

Una delle caratteristiche più apprezzate è la lunga autonomia della batteria. Con una singola ricarica, l’altoparlante offre fino a 10 ore di riproduzione musicale in streaming wireless tramite Bluetooth. Questo ti permette di goderti la tua musica per tutta la giornata senza dover continuamente ricaricare il dispositivo.

Insomma, per tutti questi motivi, il JBL Clip 4 si presenta come la scelta ideale per chi cerca uno speaker potente, di alta qualità e anche estremamente portatile. A questo prezzo è da prendere subito: Amazon oggi lo propone a soli 43,99€, con un risparmio di oltre 20€, ma per approfittarne devi fare in fretta. Le unità in promozione stanno andando a ruba!

