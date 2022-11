JBL Charge 5: cassa Bluetooth portatile BELLISSIMA al 38% in MENO

Vuoi portarti sempre la musica con te ovunque tu vada? Desideri uno speaker wireless resistente che riproduca un suono di alto livello? Allora metti subito nel tuo carrello JBL Charge 5 a soli 123,40 euro, anziché 199 euro.

Questo bellissimo altoparlante portatile wireless riproduce un suono pazzesco e te lo porti dove vuoi. Garantisce fino a 20 ore di riproduzione musicale e lo colleghi a qualsiasi dispositivo con tecnologia Bluetooth. Puoi abbinare due o più diffusori compatibili e incominciare la festa dove ti pare. Inoltre potrai scegliere tra tanti colori disponibili. Tieni presente in base al colore lo sconto potrebbe cambiare leggermente. Se preferisci potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al checkout.

JBL Charge 5: suono stupendo, potente e chiaro

Nonostante i suoi 960 g di peso riesce a sprigionare un suono potentissimo e pulito. Certamente ciò che risalta sono i bassi, che risultano molto corposi. Oltre a riprodurre la tua musica collegando un dispositivo come smartphone o tablet grazie alla tecnologia Bluetooth, potrai anche inserire una pendrive.

Non ci sono limiti a quello che può fare questo dispositivo. Lo potrai portare ovunque grazie alla sua resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IPX67. Inoltre è sicuramente degna di nota la batteria che offre fino a 20 ore di riproduzione musicale e potrai recarla in modo veloce grazie al cavo in dotazione.

Questa è veramente una super offerta che infatti durerà pochissimo. Perciò se non vuoi rischiare di perderla devi essere veloce. Vai adesso su Amazon e acquista la tua JBL Charge 5 a soli 123,40 euro, anziché 199 euro. Se completi l’ordine oggi la riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

