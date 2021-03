Sei in cerca di uno speaker Bluetooth che possa sopportare gli utilizzi più estremi? JBL Charge 4 Speaker è in offerta su Amazon a soli 135,01€. Il ribasso del 25% corrisponde a uno sconto effettivo di 43,99€. Spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.

JBL Charge 4 Speaker Bluetooth: in offerta su Amazon

Nella sua colorazione Blu lo speaker firmato JBL non passa inosservato. Con un design allungato e accattivate, questo dispositivo è in grado di rendere più entusiasmanti le tue riproduzioni musicali.

Dotato di un power bank integrato, questa cassa consente di collegare fino a due dispositivi contemporaneamente come smartphone e tablet. Particolarità interessante è la sua resistenza all’acqua certificata dal grado IPX7: è quindi possibile utilizzarlo in ambienti bagnati come piscine e spiagge.

Il materiale robusto con cui è realizzato lo rende perfetto per essere portato ovunque si vada, senza paura di danneggiarlo.

La scelta di questo determinato diffusore, inoltre, è garante di una qualità audio esclusiva con bassi penetranti e toni setosi.

Tra le features non passa inosservata la batteria del dispositivo che concede fino a 20 ore di riproduzione interrotta. La porta USB integrata permette poi la ricarica semplice e veloce e che consente altresì di ricaricare tablet e smartphone.

Da non sottovalutare la presenza della tecnologia JBL Connect + con cui associare contemporaneamente fino a 100 speaker che godono della medesima funzionalità.

In confezione sono sempre presenti lo speaker, il cavo USB Type C per l’alimentazione e la guida rapida.

Puoi acquistare JBL Charge 4 Speaker Bluetooth su Amazon a soli 135,01€ nella sua colorazione Blu. Acquistalo oggi e ricevilo in meno di 48 ore grazie all’abbonamento Prime. Spedizioni gratuite anche se questo è il tuo primo acquisto. Il prodotto, infine, è idoneo alla rateizzazione con il programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica