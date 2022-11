Jackery cattura il sole lo trasforma in libertà e risparmio

L’inverno, la guerra, le bollette impazzite, il pericolo di razionamenti da una parte. Il sole, la tecnologia, la libertà dall’altra. Se Forbes l’ha descritta come la Apple degli accumulatori di energia portatili, c’è evidentemente un motivo: Jackery è infatti la risposta californiana a un problema che è oggi anzitutto europeo, qui dove l’energia è diventata improvvisamente scarsa e preziosa e dove la trasformazione delle reti è stata spinta in avanti più da eventi bellici e speculazioni economiche che non da quella necessaria consapevolezza ecologica che da tempo dovremmo aver maturato.

Jackery è infatti un gruppo che sviluppa una soluzione ideale per produrre energia nei momenti più vantaggiosi, per conservarla tutto il tempo che è necessario e per sfruttarla quando più si rende utile o opportuno. Il metodo più conveniente per sviluppare il proprio sistema è l’acquisto di uno dei due bundle “Generatore Solare” messi a disposizione dal gruppo:

Jackery Generatore Solare 1000 PRO

composto da Explorer 1000 PRO + 2 SolarSaga 80 (160W) Jackery Generatore Solare 1000 PRO Premium

composto da Explorer 1000 PRO + 4 SolarSaga 200 (800W)

La differenza tra le due configurazioni sta nell’ingombro complessivo a pannelli aperti e nella capacità di catturare luce dal Sole, il che si traduce in rapidità complessiva di ricarica.

Grazie ai generatori solari di Jackery ci si può approvvigionare di energia nelle ore in cui quest’ultima è meno onerosa, o quando il sole la rende disponibile gratis, per sfruttarla quando si vuole (in caso di uso differito) e dove si vuole (in caso di utilizzo in mobilità). L’evoluzione della tecnologia ha reso tutto ciò facile, comodo e accessibile: nel giro di pochi anni una piccola chimera è diventata opportunità e oggi, in un contesto tanto complicato per il mondo dell’energia, ecco che Jackery diventa soluzione a portata di mano.

Due le linee di prodotto sulle quali sono stati sviluppati i due differenti bundle Generatore Solare:

Jackery Explorer

Accumulatori compatti, comodi da trasportare ed in grado di sopperire ad un grande numero di necessità

Accumulatori compatti, comodi da trasportare ed in grado di sopperire ad un grande numero di necessità Jackery SolarSaga

Pannelli fotovoltaici portatili, ideati per la ricarica rapida degli accumulatori

Perché parlarne proprio adesso? Perché il Black Friday sta arrivando e Jackery ha lanciato offerte legate proprio a questo evento. Occorre approfittarne proprio ora, insomma, mettendosi in tasca sia un risparmio immediato che un risparmio di lungo periodo. Ecco come.

Jackery: sole, energia, libertà (e risparmio)

Basta una piccola superficie esposta al sole sulla quale appoggiare i pannelli fotovoltaici SolarSaga, dopodiché l’accumulatore diventerà fonte di innumerevoli libertà. Una volta carico, infatti, il Jackery Explorer consente di portarsi appresso tutta l’energia elettrica di cui si ha bisogno diventando autonomi in tutto e per tutto rispetto a prese a muro di qualsiasi tipo o generatori ben più ingombranti, rumorosi ed inquinanti.

Immagina:

una birra ghiacciata sempre disponibile sotto l’ombrellone

un caffè caldo durante una battuta di pesca

una pompa elettrica per gonfiare il gommone in riva al mare

luci in giardino durante una serata in famiglia

un amplificatore acceso durante un barbecue con gli amici…

…e non c’è barbecue senza uno spillatore casalingo per birra, ovviamente

una batteria in auto sempre pronta per ogni evenienza

un accumulatore per risparmiare spese in bolletta

una carica di lunghissima durata per laptop, smartphone e tablet in vacanza

Questo e molto altro è possibile con strumentazione oggi alla portata di tutti. Si immagini ad esempio un Jackery Explorer 1000 PRO accompagnato nel bundle da quattro Jackery SolarSaga 200: uno spazio in un prato o sul balcone, purché adeguatamente esposto al sole, sarà sufficiente per una ricarica rapida e per consentire all’accumulatore di offrire lunghe ore di utilizzo quando più ce ne sarà bisogno.

L’abbiamo provato

Si, lo abbiamo provato. E presto potremo raccontarlo ancor più approfonditamente. Ma se c’è un aspetto che merita una nota immediata è la cura con la quale il gruppo ha realizzato questo concept vincente. I prodotti Jackery si distinguono infatti per l’essenzialità del design, pensato per rendere quanto più comodo il sistema in mobilità. Portarsi appresso un accumulatore ed un impianto fotovoltaico potrebbe sembrare chimera e follia al tempo stesso, invece in Jackery il tutto trova una soluzione comoda, organica e intelligente, tanto da diventare qualcosa di irrinunciabile per chi ama il tempo libero outdoor.

Avere a disposizione una carica di lunga durata ed un impianto di generazione che si può aprire, spostare e riporre a piacimento, infatti, significa poter disporre di tutta l’energia di cui si ha bisogno in una molteplicità di occasioni.

Jackery SolarSaga

Tutto inizia da qui, ossia da un pannello fotovoltaico che va considerato come un semplice investimento che si ammortizza da solo nel tempo. I prodotti Jackery garantiscono infatti lunghissima durata grazie alla qualità delle componenti ed i pannelli fotovoltaici portatili sono qualcosa che diventa automaticamente risparmio diretto: ogni Watt prodotto dal Sole è un Watt risparmiato dalla bolletta ed ogni ricarica ottenuta gratuitamente è una parte di investimento che viene recuperata mentre ci si gode tutta la libertà dell’avere un carico di energia sempre a disposizione.

Due i modelli da tenere sott’occhio in modo particolare: Jackery SolarSaga 200 è un pannello che si apre a “portafoglio”, comodo da trasportare e facile da posizionare su qualsiasi terreno.

Appositi cavalletti posteriori permettono infatti di dislocarlo ovunque cercando la miglior angolatura rispetto al Sole, così da ottimizzare la ricarica a qualsiasi ora del giorno.

Jackery SolarSaga 80 è invece un pannello rigido con una peculiarità “magica”: l’apposita custodia ha infatti una superficie interna riflettente che, dopo apposito montaggio, permette al pannello di svelare la propria identità bifacciale aumentando la capacità di ricarica pur senza aumenti di ingombro.

In entrambi i casi una comoda maniglia in plastica facilita il trasporto e la costruzione resistente all’umidità garantisce utilizzi in qualsiasi contesto. Il pannello (forte della certificazione TÜV Rheinland, plus esclusivo rispetto alla concorrenza) si dimostra sensibile alla luminosità ed è capace di buona ricarica anche quando il Sole non è pienamente esposto: questa caratteristica è di grande importanza per quelle giornate in cui il meteo non sorride ed una fonte di ricarica è comunque utile a preservare ulteriori ore di autonomia.

Jackery Explorer 1000 PRO

L’accumulatore che abbiamo testato è il Jackery Explorer 1000 PRO. Eccolo:

Nell’immagine sono ben visibili le componenti principali:

due prese USB-A da 18W complessivi

due prese USB-C da 100W complessivi

due schuko da 1000W complessivi

una presa DC da 12V

una luce LED di emergenza (anche con lampeggiante)

un display con tutte le informazioni essenziali

manico ergonomico per trasporto in facilità

Sulla parte posteriore sono presenti le due prese utili al collegamento con la fonte di approvvigionamento: presa a muro o fotovoltaico SolarSaga che sia, la ricarica potrà essere estremamente rapida e garantirà tutta l’energia che serve allontanandosi dalla fonte stessa.

Outdoor, ma non solo

L’outdoor è il contesto ideale per un bundle Jackery: avere in auto o sul camper un impianto di questo tipo sopperisce ad una miriade di necessità consentendo di vivere l’aria aperta senza privarsi di quelle comodità di cui non possiamo fare a meno. La vita di campeggio o dell’aria di montagna non esclude dunque la possibilità di un the caldo da sorseggiare mentre si è al pc in mezzo a un prato: commistioni paradossalmente nuove, una piccola grande magia che con Jackery diventa normale, comune e banale quotidianità.

Quel che nasce per l’outdoor diventa dunque un toccasana anche in casa, laddove il risparmio energetico diventa componente fondamentale e dove un impianto “mobile” di questo tipo può trasformarsi in strumento di energia complementare e gratuita. Durante le nostre prove i Jackery SolarSaga 200 sono stati dislocati su un piccolo terrazzo rivolto a Sud ed in poche ore il Jackery Explorer 1000 PRO era carico. A quel punto l’energia accumulata è stata utilizzata per ricaricare un tablet, un Amazon Kindle, due smartphone, un laptop; per tenere accesa una stufa a pellet; per alimentare un PC desktop insieme al suo router; per una piccola macchina per caffè; per pulire la casa con un aspirapolvere a filo. Al termine di questi (e altri) esperimenti ci si rende conto che possedere carica gratuita è qualcosa di sublime, poiché è come avere un impianto fotovoltaico ex-novo o un impianto complementare da sfruttare nei momenti in cui l’illuminazione scende e i consumi vanno irrimediabilmente in bolletta.

Uno degli elementi che più balzerà all’occhio dopo l’acquisto è la cura del confezionamento: tutto è estremamente ben ordinato e protetto, con cura totale del packaging. Non è soltanto un dettaglio formale: la protezione dei pannelli è importante e l’ordine dei cavetti nei rispettivi alloggiamenti è fondamentale per facilitare spostamenti e mobilità. Che sia per un viaggio o che sia per restare in attesa della prossima ricarica, tutto questo diventa automaticamente valore durante i lunghi anni e le migliaia di cicli di ricarica che ogni Jackery sarà in grado di supportare.

Occasione Black Friday

Dato il contesto, le caratteristiche e la qualità, Jackery è una delle grandi opportunità di cui approfittare in occasione del Black Friday. Per approfittarne non bisogna però aspettare necessariamente il 25 novembre, perché gli sconti sono già iniziati a partire dal SolarSaga 80, il cui prezzo è tagliato di 50 euro (-20%) fino al 23 novembre.

Da oggi 17 novembre e fino al 28 novembre, inoltre, le grandi occasioni saranno tre:

Jackery Explorer 1000 scontato di ben 250 euro: 1002Wh di capacità per 1000W di potenza e 2000W di picco, qualcosa che può tenere accesa una tv per ben 13 ore. Jackery Explorer 2000 PRO scontato di ben 460 euro con doppio chip per la protezione della batteria e in grado di sostenere un condizionatore per ben 2 ore consecutive o un forno a microonde per oltre un’ora e mezza: un vero e proprio accumulatore di emergenza per la casa SolarSaga 200 scontato di ben 150 euro per ricariche ultrarapide dei propri device Jackery Explorer

Sommando gli sconti dei vari device sarà semplice calcolare come il Black Friday sarà un vero affare per portarsi in casa (e fuori casa) qualcosa di nuovo e di prezioso.

Il gruppo ha ormai venduto oltre 2 milioni di unità in tutto il mondo ed ha ricevuto 25 premi internazionali (tra i quali il Red Dot Design Award, l’iF Design Award, l’A’ Design Award and Competition e il CES Innovation Award): garanzie di efficienza e qualità, insomma, per design e componenti destinati a durare nel tempo per fare del Sole una cura quotidiana per il caro-bolletta, il freddo invernale e l’insostenibile pulsione alla vita fuori dalle mura domestiche. “Come” usarlo è questione a cui ognuno darà la propria personale risposta: “cosa” Jackery sia in grado di fare è invece del tutto chiaro. E potente.

E poi verrà Natale

Molti Comuni italiani hanno già annunciato il taglio delle luminarie natalizie per limitare i consumi e gravare di meno sui conti pubblici. Molte persone faranno lo stesso in casa propria, rinunciando alle lucine ed agli addobbi. Chi ha un Jackery in casa, invece, non avrà problemi. La sera, infatti, il calore dell’atmosfera natalizia sarà generata dalla luce accumulata di giorno dai Jackery SolarSaga e collegando l’albero al proprio Jackery Explorer: la bolletta non farà più paura e anche questo inverno passerà nel migliore dei modi.

