Jabra Elite 8 Active: ottimi auricolari, oggi in offerta ad un PREZZO IMPERDIBILE

Gli auricolari Jabra Elite 8 Active sono al momento in offerta su Amazon a 169,00€ con uno sconto del 14%: offrono un’esperienza di ascolto wireless di alta qualità con molte caratteristiche avanzate. La loro estrema durabilità e vestibilità salda li rendono ideali per l’uso quotidiano, grazie al design compatto senza alette che, supportato da Jabra ShakeGrip, assicura che rimangano fermi nell’orecchio.

Offrono anche un’ottima resistenza a polvere, acqua e sudore, garantendo una lunga durata nel tempo. La cancellazione attiva del rumore ibrida adattiva (ANC) è progettata per filtrare i rumori di fondo indesiderati, consentendoti di immergerti completamente nella tua musica o chiamata.

La modalità HearThrough è disponibile per permetterti di percepire ciò che ti circonda quando necessario. Con ben 6 microfoni integrati, le chiamate risultano chiare e nitide ovunque ti trovi.

L’audio è eccellente grazie agli altoparlanti da 6 mm con supporto per Dolby Audio. La batteria offre fino a 8 ore di autonomia per ogni auricolare, mentre la custodia di ricarica portatile consente di ottenere un totale di 32 ore di riproduzione. La ricarica è rapida e il passaggio tra due dispositivi tramite Bluetooth Multipoint è istantaneo.

La confezione include gli auricolari Jabra Elite 8 Active, la custodia di ricarica, eargels in tre misure diverse, un cavo da USB-C a USB-A, oltre a garanzia e istruzioni. Il peso leggero di 5 g per ogni auricolare, insieme al design in Navy, rende questi auricolari un’opzione comoda e alla moda per gli appassionati di musica in movimento. Viene da sé che sono anche particolarmente indicati per l’utilizzo durante l’attività sportiva. Approfitta dell’offerta per ottenere un prodotto di alta qualità a un prezzo scontato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.