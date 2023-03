Jabra Elite 4 ufficiali: auricolari TWS con ANC perfetti per lo sport

Jabra lancia ufficialmente sul mercato internazionale gli auricolari TWS Elite 4, ultima novità della linea proprietaria che succede agli Elite 3, modello concepito sempre per sport e tempo libero. Progettati per viaggi ed esercizio fisico, questi auricolari si propongono come opzione entry-level alla quale si aggiungono finalmente feature essenziali come l’Active Noise Cancellation (ANC) e la connettività Multipoint con accoppiamento rapido.

Scopriamo Jabra Elite 4!

Questi auricolari sono stati progettati appositamente per offrire alto comfort, audio ottimale e praticità a un prezzo ragionevole, arrivando anche a un’autonomia massima di 28 ore (ricarica completa della custodia inclusa, senza ANC attivo) senza mai stancare l’utente. Peraltro, la certificazione IP55 contro polvere e acqua assicura la durevolezza del dispositivo.

La tecnologia Bluetooth Multipoint permette oltretutto di effettuare rapidamente il passaggio da un dispositivo a un altro senza perdere una canzone, un messaggio audio o una chiamata. Inoltre, le opzioni Fast Pair e Swift Pair permettono rispettivamente di collegarsi in men che non si dica a un dispositivo mobile e a un computer.

Il suono cristallino viene garantito dalla combinazione dei quattro microfoni con gli altoparlanti da 6 mm, supportati dalla cancellazione attiva del rumore. Per esperienze audio personalizzate, poi, l’equalizzatore musicale Jabra e l’intuitiva app Sound+ consentono di configurare l’audio in base ai propri gusti.

Calum MacDougall, SVP di Jabra, ha dichiarato:

“Il moderno utente di auricolari è alla ricerca di una tecnologia pronta per il lavoro e per il passatempo e a un prezzo ragionevole, che non comprometta le caratteristiche principali richieste al dispositivo. Gli Elite 4 offrono una valida risposta a queste esigenze. Sono progettati per aiutare gli utenti a concentrarsi, connettersi e telefonare senza distrazioni, e rappresentano una compagnia ideale per bilanciare lavoro e vita personale”.

Prezzi e disponibilità

Gli auricolari TWS Jabra Elite 4 sono disponibili presso rivenditori selezionati, Amazon inclusa, al prezzo di 99,99 euro con due anni di garanzia contro i guasti causati da polvere e acqua, previa registrazione nell’app Jabra Sound+.

