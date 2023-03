Jabra Elite 7 Pro: cuffie TWS di alta qualità, ad un prezzo mai visto prima

Le cuffie Jabra Elite 7 Pro sono un prodotto di alta qualità che offrono un’esperienza sonora eccezionale. Grazie ad uno sconto incredibile del 30% su AMazon, oggi puoi acquistare questi fantastici auricolari ad un prezzo di soli 139,99 euro. Ma le sorprese non finiscono qui, grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente sul noto e-commerce, puoi pagarle in comode rate a tasso zero.

Jabra Elite 7 Pro: difficile trovare cuffie migliori a questo prezzo

Con la loro capacità di cancellazione attiva del rumore regolabile, le Jabra Elite 7 Pro hanno un suono ricco e potente che ti permette di immergerti completamente nella tua musica. Questa funzionalità è particolarmente utile in ambienti rumorosi, dove ti permette di concentrarti sulla tua musica senza essere disturbato dai rumori esterni.

Inoltre, la tecnologia Jabra MultiSensor Voice combina quattro microfoni con un sensore avanzato Voice Pick Up (VPU) in ogni auricolare, migliorando la qualità delle chiamate in movimento. La tecnologia HearThrough consente di sentire l’ambiente circostante durante le chiamate, garantendo conversazioni più chiare ovunque ti trovi. Puoi anche utilizzare un solo auricolare in modalità mono, se preferisci.

Le cuffie Jabra Elite 7 Pro offrono anche una batteria duratura, fino a 8 ore di autonomia e fino a 30 ore con la custodia di ricarica. Questo ti consente di utilizzarle per lunghe sessioni di ascolto senza doverle ricaricare continuamente. Inoltre, queste cuffie offrono molta flessibilità grazie alla loro compatibilità con Alexa e Google Assistant, tramite l’app Jabra Sound+. Puoi anche connettere contemporaneamente due dispositivi grazie alla funzione Bluetooth Multipoint, che consente di passare facilmente dall’uno all’altro.

Nella confezione troverai gli auricolari Jabra Elite 7 Pro Bluetooth Wireless In Ear, una custodia di ricarica, EarGel in 3 misure, un cavo USB-C e il manuale utente. Le cuffie sono leggere e comode da indossare e la confezione è facile da aprire.

In conclusione, le cuffie Jabra Elite 7 Pro offrono un’esperienza sonora eccezionale, una qualità delle chiamate superiore e una batteria duratura. Inoltre, il fatto che siano scontate del 30% su Amazon le rende un’opzione ancora più attraente per chi cerca un affare, grazie a ad un prezzo di soli 139,99 euro. Se sei interessato a questi auricolari non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

