Jabra Elite 4 al MINIMO STORICO con il Black Friday Amazon (-40%)

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione imperdibile che ti permette di avere delle cuffiette Bluetooth spettacolari a un prezzo molto più basso. Dunque vai subito su Amazon e acquista le tue Jabra Elite 4 a soli 59,99 euro, invece che 99,99 euro.

Non darti pizzicotti perché ti assicuro che non stai sognando. Sei però di fronte a uno sconto notevole, del 40%, che porta il prezzo la più baso registrato. In questo momento puoi risparmiare ben 40 euro sul totale. Penso sia superfluo dire che devi essere velocissimo per avvalerti di questa offerta.

Jabra Elite 4: a questa cifra sono da prendere subito

Senza ombra di dubbio possiamo dire che a una cifra così vantaggiosa queste cuffiette wireless sono l’affare del giorno, un best buy assoluto. Se non sei convinto guarda tu stesso:

Audio: oltre a offrire un suono potente e preciso hanno la tecnologia di cancellazione del rumore più 4 microfoni che captano la tua voce e la restituiscono al meglio.

Connessione: si collegano ai tuoi dispositivi in un attimo e non hanno latenza .

si collegano ai tuoi dispositivi in un attimo e . Design: sono leggerissimi, molto piccoli e comodi . Quando li infili nelle orecchie sono quasi invisibili.

sono leggerissimi, molto . Quando li infili nelle orecchie sono quasi invisibili. Batteria: godono di un’autonomia da ben 5,5 ore con una sola ricarica e altre 22 ore con la custodia, per un totale quindi di 28 ore circa.

Sei arrivato fin qui a leggere? Allora adesso è il momento di sbrigarsi e concludere perché altrimenti arrivi tardi. Quindi vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Jabra Elite 4 a soli 59,99 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.