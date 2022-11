Jabra Elite 3: auricolari Bluetooth EPICI a prezzo MINUSCOLO (-38%)

Se cerchi degli auricolari wireless che siano piccoli e leggeri, per fare chiamate chiare e ascoltare la tua musica in modo immersivo, allora questa offerta fa proprio al caso tuo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Jabra Elite 3 a soli 49,99 euro, invece che 79,99 euro.

Siamo di fronte a un prodotto di altissima qualità che in questo momento, grazie al Cyber Monday, puoi avere con un ribasso eccezionale. Queste cuffie wireless sono dotate di un ottimo audio che ti permette di ascoltare la musica e sentire chi ti sta parlando durante una chiamata, in modo chiaro. Anche chi ti ascolta ti udrà nitidamente e senza interferenze.

Jabra Elite 3: eccellenza a un prezzo minimo

Jabra Elite 3 offrono un suono potente e chiaro con un ottimo isolamento acustico e la riduzione del rumore esterno. Hanno un design bellissimo, e una volta indossate, sono appena percettibili. Sono dotati di bassi ricchi e pieni e alti nitidi e chiari. Inoltre potrai anche personalizzare l’equalizzazione tramite l’app dedicata.

Hanno 4 microfoni integrati che ti permetteranno di ascoltare e farti sentire in modo preciso. Possiedono dei pratici tasti fisici studiati per offrire il massimo controllo e precisione mentre sei in movimento. Li puoi associare velocemente ai tuoi dispositivi e avrai una connessione senza latenza. Infine, bisogna fare una menzione alla batteria, che in grado di durare per 7 ore consecutive e, con la bella ed elegante custodia, un totale di 28 ore.

Non perdere tempo perché un prezzo del genere durerà un soffio. Se vuoi evitare di rimanere a bocca asciutta vai subito su Amazon e acquista le tue Jabra Elite 3 a soli 49,99 euro, invece che 79,99 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.