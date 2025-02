ITALOVE: il nuovo codice promo ITALO per viaggiare fino al 40% di sconto

Il Festival di Sanremo è finito, ma ITALO ha ancora voglia di cantare con questo nuovo codice promo che, fino alle 19 del 17 febbraio, ti permetterà di risparmiare fino al 40% sui tuoi prossimi viaggi a bordo dei treni alta velocità della compagnia. Ecco come ottenere lo sconto!

Come accedere allo sconto ITALO

L’offerta è valida per viaggiare dal 28 febbraio al 15 aprile 2025, nei confortevoli ambienti Smart e Prima Business. Si applica alla tariffa Low Cost e prevede un totale di 400.000 posti disponibili. È possibile usufruire dello sconto sia per i treni ITALO AV che per le combinazioni ITALO AV + bus ITABUS.

Gli sconti vanno dal 20% al 40% (il 10% di sconto in più rispetto al solito!) semplicemente inserendo, in fase di acquisto, il codice promo “ITALOVE” (senza virgolette). Tutto qua: non dovrai fare altro, se non indicare le stazioni di partenza e di arrivo e il numero di passeggeri.

I biglietti a prezzo scontato saranno visibili direttamente durante la selezione, quindi non dovrai nemmeno simulare un acquisto o fare calcoli mentali per capire qual è il prezzo scontato, perché ITALO lo indica immediatamente. La promozione è attiva ancora per poco, fino alle 19 di lunedì 17 febbraio!

Ricordiamo che potrai usufruirne solamente per biglietti la cui data di viaggio è compresa tra il 28 febbraio e il 15 aprile. Inserisci il codice promo “ITALOVE” per ricevere lo sconto fino al 40% sull’acquisto del tuo prossimo viaggio a bordo dei treni alta velocità ITALO!