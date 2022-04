Italo: viaggia in tutta Italia a partire da 9,90€

Oggi vi presentiamo delle promozioni davvero succulente a partire da meno di 10 euro per viaggiare con Italo Treno in tutta Italia. Quale miglior occasione per organizzare le vostre imminenti vacanze pasquali con queste tariffe del treno ad alta velocità. Dunque se ancora stai riflettendo se partire o meno, le offerte che vedremo tra poco sicuramente vi faranno risparmiare sul vostro viaggio.

Italo Treno: viaggi a partire da 9,90€

Partendo dal nord ed arrivando fino al sud le offerte per viaggiare a meno di 10 euro con Italo sono davvero moltissime. Da Milano ad esempio si può raggiungere Padova, Venezia e Verona oppure da questi ultimi è possibile fare il contrario ossia raggiungere Milano.

In alternativa, da Brescia è disponibile sempre la tariffa per arrivare a Verona. Anche in questo caso, lo sconto vale anche per raggiungere Brescia dalla città di Romeo e Giulietta.

Sempre da Milano è possibile raggiungere Genova oppure scegliere l'opposto e quindi da quest'ultima viaggiare verso la città della Bella Madonnina. Queste sono solo alcune delle mete raggiungibili spendendo solo 9,90€.

Italo, inoltre, offre la possibilità di aderire ad un'altra promo che non è cumulabile con queste tariffe speciali. Con la promozione Italo Giovani è possibile usafuirire di uno sconto che va dal 30% al 60%. Per ottenere questi sconti è necessario creare la Carta Nazionale Giovani tramite app IO.

Tutte queste offerte esclusive sono disponibili in quantità limitata e solo per alcuni tragitti. Il prezzo dei 9,90€ non è cumulabile con altre scontistiche ed il biglietto acquistato non è in alcun modo rimborsabile.

Per acquistare il proprio biglietto è necessario scaricare l'app Italo disponibile sia per iOS che per Android, recarsi presso le agenzie di viaggio convenzionate, scegliere la propria meta da sito o smartphone oppure chiamando il numero Pronto Italo allo 060708.

Insomma, cosa aspetti ad acquistare il biglietto per viaggiare ad un prezzo FOLLE grazie ad Italo!