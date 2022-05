Italo: viaggi da SOGNO con sconti fino al 40%

Italo è sicuramente una delle alternative più interessanti a Trenitalia. Oggi vi parleremo nello specifico di una promozione che permette di scontare dal 20 al 40% i vostri viaggi grazie al codice promo SOGNO. Attenzione però, come per tutte le promozioni che prevedono dei coupon anche in questo caso è possibile viaggiare con i treni di Italo solo a partire da una certa data. Il codice sconto è usufruibile solo entro il 16 Maggio 2022 alle ore 18.

Italo: viaggi da SOGNO!

La promozione del momento offerta da Italo prevede la possibilità di viaggiare in determinati ambienti con sconti che possono arrivare fino al 40% sulla tariffa a listino. Per usufruire della scontistica basterà applicare in fase di acquisto dei titoli di viaggio Italo il codice SOGNO. Lo sconto si applica solo in ambiente Smart e Prima per tutti i biglietti acquistati entro il 16 Maggio 2022 alle ore 18.

Le date compatibili con questa promo vanno dal 20 Maggio 2022 fino al 6 Agosto 2022. Inoltre, ci sono solo 500.000 posti disponibili che possono usufruire di questo vantaggio. Dopodiché, verrà applicata la tariffa a prezzo standard.

L’offerta in questione, inoltre, è valida in tariffa Low Cost ed eXtra e non è cumulabile con altre promozioni. Italo non applica alcun vincolo sulla scelta delle destinazioni. Questo vuole dire che sarà possibile applicare il codice SOGNO su qualsiasi tratta disponibile nel territorio nazionale.

Questa promozione è disponibile solo fino a DOMANI se acquisti i biglietti da qualsiasi canale entro le ore 18. Italo oltre al sito internet offre la possibilità di comprare i suoi titoli di viaggio in alcune Agenzie di Viaggio convenzionate, nelle biglietterie presenti in certe stazioni, tramite app disponibile sia per dispositivi Android che per iPhone o via telefono tramite il Pronto Italo disponibile allo 060708.

Dunque, se stai pensando ad una gita fuori porta nel periodo che va dal 20 Maggio al 6 Agosto puoi usufruire di questa fantastica scontistica di Italo!

