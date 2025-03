ITALO, con la promo "solo good vibes" viaggi con sconti fino al 30%

Sei pronto a partire con il massimo del comfort e il minimo della spesa? Con la nuova promozione ITALO puoi viaggiare sui treni alta velocità della compagnia in tutta Italia con sconti esclusivi dal 20% al 30%! Affrettati: hai tempo solo fino alle ore 19 di lunedì 31 marzo per approfittare di questa imperdibile offerta, dedicata proprio a te che viaggi tanto su e già per l’Italia.

Il codice promo per viaggiare risparmiando

Per ottenere lo sconto, ti basterà acquistare il tuo biglietto inserendo il codice promozionale VIBES, per viaggiare dal 29 aprile al 3 agosto, dandoti la possibilità di organizzare al meglio le tue vacanze o i tuoi viaggi di lavoro con tariffe vantaggiose. Sono disponibili 500.000 posti in promozione, quindi non aspettare troppo! L’offerta è valida per biglietti in tariffa Low Cost e per viaggiare negli ambienti Smart e Prima Business.

La promozione è inoltre valida solo per acquisti effettuati entro il 31 marzo alle ore 19. È soggetta a disponibilità e non è cumulabile con altre promozioni. L’offerta è applicabile per l’acquisto di titoli di trasporto treno ITALO AV e combinazioni con bus ITABUS. Basta aggiungere il codice promo per viaggiare con il massimo del risparmio: acquista subito il tuo biglietto, online o nelle biglietterie, e preparati a vivere “solo good vibes” con ITALO!