Vuoi guardare gratis in streaming Italia Svizzera? Che sia tramite Internet o sulla TV, nessuno problema per divertirti con EURO 2020! Ti spiego come fare, anche dall'estero.

Italia Svizzera EURO 2020: dove guardarla gratis in diretta

Ci siamo, dopo un esordio eccezionale ad EURO 2020, la nostra nazionale si prepara a battersi con la Svizzera.

Quando? Il 16 giugno a partire dalle ore 21: non prendere impegni e sii pronto a tifare, guardando in diretta la partita assolutamente gratis.

Dove? Dove preferisci tu: in TV oppure in streaming tramite Internet. Se preferisci la prima, puoi scegliere fra Rai 1 oppure Sky Sport 1 o ancora Sky Sport.

Se invece prediligi Internet, puoi sfruttare in forma totalmente gratuite la diretta su Rai Play (collegandoti al canale di Rai 1) o – se sei abbonato Sky – su Sky Go.

Italia Svizzera EURO 2020: streaming gratis dall'estero

Se sei all'estero, la situazione potrebbe complicarsi un po': dipende da dove vivi. La soluzione più semplice e immediata – oltre che completamente gratuita – è certamente quella di usare la piattaforma Rai Play, ben conscio però che non è possibile guardare tutti i contenuti che invece sono fruibili in Italia.

C'è un modo velocissimo però per risolvere il problema ed è quello di usare una VPN, ovvero una “Virtual Private Network”. Anzi, propri per permetterti di godere al massimo di EURO 2020 – e quindi anche per farti guardare in streaming gratis Italia Svizzera – abbiamo messo a punto una guida super rapida, che trovi nella seconda metà di questo approfondimento.

In pochi secondi sarai pronto al match, usando quello che probabilmente è il migliore servizio di VPN attualmente disponibile: NordVPN.

Pronti? Forza Italia!

