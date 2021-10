It Takes Two: il gioco co-op più amato su Twitch (-25%)

It Takes Two ha scaldato il cuore di milioni di giocatori. Tra i titoli co-op più streammati su Twitch è ora in offerta su Amazon nella sua versione per PlayStation 4. Praticamente te lo porti a casa con il 25% di sconto e se vuoi dividi la spesa anche con il tuo compagno di giochi.

Insomma, se ti colleghi alla pagina Amazon ufficiale lo paghi solo 29.98€, decidi tu come fare!

Lo ricevi a casa in quattro e quattr'otto con le spedizioni Prime garantite, non fartelo scappare.

L'avventura Platform che stavi aspettando: It Takes Two

Con delle scenografie e delle ambientazioni veramente pazzesche, It Takes Two è il gioco che ha stupito un po' tutti quanti. Forse nessuno si aspettava un'avventura così ben realizzata e la possibilità di viverla a pieno con un compagno ha reso il gameplay ancora più eccezionale, chi lo sa! Fatto sta che è un titolo da giocare assolutamente.

Letteralmente “ne richiede due“, questa avventura si basa tutta sulla collaborazione. A giocare dovrete essere tu e un tuo amico che potrai invitare mediante il Pass Amici. Dovrete vivere una storia universale che vede come fulcro le relazioni cimentandovi allo stesso tempo in un gameplay fuori dagli schemi.

In particolar modo la trama recita:

“Gioca nei panni di Cody e May, una coppia ai ferri corti: due esseri umani che un incantesimo ha trasformato in bambole. Intrappolati in un mondo fantastico e pieno di imprevedibili bizzarrie, dovranno superare insieme ogni sfida per salvare la loro relazione in pericolo.”

All'interno di questa versione per PlayStation 4 è incluso anche l'upgrade per PlayStation 5 quindi se hai in mente di acquistarla non farti problemi.

Approfitta subito del ribasso e fai tuo It Takes Two su Amazon a soli 29,98€. Le spedizioni sono rapide e gratuite.