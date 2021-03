L’Isola dei Famosi, edizione 2021, è appena iniziata e i naufraghi – come Vera Gemma e gli altri concorrenti – sono già alle prese con le prime difficoltà. Se sei curioso di guardare in streaming tutti i contenuti più esclusivi, oltre alle puntate, ecco come fare. Naturalmente, totalmente gratis.

Isola dei famosi 2021: come seguirlo in streaming

Naturalmente, il primo modo per seguire reality show dei naufraghi, è la TV. Non solo in modo standard, ovvero attraverso il digitale terrestre, ma anche attraverso sistemi smart. Infatti, se disponi di smart TV puoi usare l’applicazione Mediaset Play per riguardare on demand tutti i contenuti che preferisci.

Non disponi di smart TV? Nessun problema, con pochissimi euro puoi acquistare un dispositivo per rendere la tua televisione subito più intelligente. Ad esempio, con una trentina di euro porti a casa un interessante box TV da Amazon (lo trovi a questo indirizzo).

Se invece preferisci guardare in streaming l’Isola dei famosi da PC, smartphone o tablet, nessun problema. Puoi farlo collegandoti direttamente a questo indirizzo, sul sito ufficiale di Mediaset Play.

Per avere invece un accesso ancora più veloce e diretto, puoi scaricare sui tuoi dispositivi l’applicazione per Android e iOS: in pochi tocchi, potrai avere accesso alle repliche delle puntate in diretta, ma anche le clip esclusive e tutti i video dedicati alla nuova edizione del celeberrimo show. Scarica l’app da qui:

