Iscriviti al ClubQ8 e ricevi un buono carburante da 5 euro: nuova promo

Vuoi ottenere carburante gratis? Grazie alla nuova promozione ClubQ8, registrandoti al programma fedeltà puoi ricevere due buoni carburante da 5 euro l’uno, da utilizzare presso le stazioni Q8 e Q8easy abilitate. Ecco come puoi richiederli online!

Come ricevere 5 euro di carburante Q8

Registrarsi al ClubQ8 è semplice e soprattutto gratuito. Una volta iscritto, potrai usufruire di vantaggi esclusivi e iniziare subito a risparmiare sul rifornimento. Per partecipare, accedi alla pagina web ufficiale del programma fedeltà e crea un nuovo account inserendo i dati richiesti. Scarica poi l’app ufficiale ClubQ8, disponibile per dispositivi Android e iOS, attraverso la quale potrai gestire i tuoi buoni carburante e monitorare il saldo punti.

Dopo la registrazione, riceverai come regalo di benvenuto un primo buono carburante da 5 euro, utilizzabile per un rifornimento minimo di 20 euro presso le stazioni abilitate. Per ottenere il secondo buono, utilizza il codice invito di un tuo amico. Ti verrà accreditato un ulteriore buono carburante da 5 euro, spendibile su un rifornimento di almeno 25 euro entro il 14 ottobre 2025.

Con i Punti Stella, ulteriori vantaggi

Iscrivendoti al ClubQ8, non solo otterrai i buoni carburante, ma potrai anche accumulare Punti Stella ad ogni rifornimento. I punti possono essere riscattati per ottenere premi esclusivi e ulteriori sconti carburante. Raggiungendo lo status Privilege, ad esempio, avrai accesso a vantaggi extra come biglietti gratuiti per eventi esclusivi e 200 Punti Stella per ogni premio richiesto. Invitando amici e familiari a iscriversi al ClubQ8, puoi ottenere 500 Punti Stella per ogni nuovo iscritto che utilizza il tuo codice invito.

Con l’app ufficiale ClubQ8, puoi pagare direttamente dallo smartphone e ricevere i premi comodamente a casa tua. In alternativa, puoi utilizzare subito i buoni sconto carburante accumulati per risparmiare ulteriormente sui rifornimenti. Una volta ricevuti i codici dei tuoi buoni, potrai utilizzarli in modalità Rifornimento Servito, comunicando il codice al gestore della stazione, o in modalità Self Service, inserendo il codice sulla colonnina prima di effettuare il rifornimento. L’iniziativa è valida soltanto fino al 28 febbraio: iscriviti al ClubQ8 per ricevere subito i tuoi 5 euro di benvenuto!