iRobot Roomba e5154 è in promozione su Amazon a soli €249,99. Il prezzo di listino viene reso più conveniente da un ribasso del 30% che corrisponde a uno sconto effettivo di €107,81.

Il robot che pulisce al posto tuo: iRobot Roomba e5154

Un vero e proprio portento da avere in casa, il robot aspirapolvere iRobot Roomba e5154 pulisce tutta l'abitazione senza che nessuno debba muovere un dito. Intelligente sofisticato, questo dispositivo promette delle prestazioni di alto livello ed è per questo che uno tra i più ambiti dai consumatori.

Disponibile in colorazione argento, il robot possiede delle dimensioni studiate ad hoc per permettergli di aggirarsi in tutta l'abitazione e pulire tutte le superfici senza rimanere bloccato in ostacoli. Pertanto riesce a infilarsi anche al di sotto dei mobili senza grosse problematiche ed eliminare la polvere e lo sporco in generale anche da quegli angoli che di solito rimangono ignorati.

Al fine di ottenere il massimo dei risultati, il dispositivo integra una doppia spazzola in gomma che si adatta a più superfici infatti può pulire sia pavimenti che tappeti in modo ottimale. Non è da sottovalutare la presenza di un auto regolatore che consente di regolare, per l'appunto, l'altezza della testina di pulizia in base alla superficie su cui il robot si trova.

Anche il contenitore della polvere ha il suo perché visto che è completamente lavabile e contiene al suo interno una quantità totale di residuo da garantire una pulizia completa dell'abitazione senza dover intervenire.

Per rendere l'utilizzo ancora più Smart, precisiamo che l'aspirapolvere possiede un'app tutta sua attraverso cui avviene la mappatura delle stanze ed è compatibile con i principali assistenti intelligenti come Amazon Alexa e Google Home.

Puoi acquistare iRobot Roomba e5154 su Amazon a soli €249,99. Il prodotto è prime e quindi acquistandolo oggi lo si può ricevere in appena 48 ore se si è abbonati. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma effettuate in tempi standard.

L'aspirapolvere può essere acquistato anche a rate a tasso zero mediante il programma CreditLine di Confidis.

