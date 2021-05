iRobot Roomba 971 avrà un solo compito, fondamentale: pulire il pavimento al tuo posto. Si tratta di un prodotto potentissimo, che ora su Amazon compri approfittando di uno sconto eccezionale. Infatti, puoi averlo a 369€ invece di 499€: il risparmio è di 129€.

iRobot Rooma 971 in super offerta su Amazon

Un robot aspirapolvere eccezionale perché potente, ma soprattutto intelligente. Infatti, è in grado di effettuare la pulizie del pavimento con risultati eccezionali e in poco tempo. Infatti, la navigazione vSLAM permetterà al dispositivo di eseguire un lavoro perfetto e senza intoppi. Inoltre, se deciderai di collegarla in WiFi a Internet, potrai gestire ogni aspetto dell’elettrodomestico attraverso l’applicazione per Android e iOS, ma non solo: potrai anche gestirlo direttamente con la voce, sfruttando Alexa oppure Google.

iRobot non ha bisogno di presentazioni: è leader indiscusso nel settore dei robot aspirapolvere. Roomba 971 è certamente uno dei suoi prodotti fiore all’occhiello perché in grado di mettere insieme prestazioni e prezzo.

Per approfittare subito dell’eccellente sconto, e portare a casa questo gioiellino con 129€ di sconto, tutto quello che devi fare è accaparrartelo da Amazon prima che la promozione finisca. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Sconti lampo e promozioni sono la tua passione? Il meglio lo trovi sul canale Telegram di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home