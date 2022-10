iRobot Roomba 971 con il 40% di sconto? FOLLIA Amazon del Prime Day

È proprio il caso di dirlo: l’offerta di Amazon sull’ottimo robot aspirapolvere iRobot Roomba 971 ti permette di ricevere direttamente a casa un prodotto di altissimo livello. Ad appena 296€ con uno sconto del 40%, solo quest’oggi hai a portata di mano l’occasione dell’anno per tenere sempre la casa pulita e in ordine senza muovere un dito.

Il robot aspirapolvere di iRobot ha tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza di utilizzo sempre eccellente, senza intoppi, tipica dei prodotti di alto livello di cui esso fa parte.

Sconto del 40% su Amazon per l’ottimo iRobot Roomba 971: affare d’oro

Dotato di numerose tecnologie di ultima generazione e numerosi sensori per il tracking automatico e dettagliato degli ambienti in cui opera, compreso il riconoscimento degli ostacoli sul percorso, il robot aspirapolvere è dotato anche di un motore molto potente per aspirare lo sporco più ostinato e spazzole in grado di raccogliere senza problemi i peli degli animali domestici.

Comodo, silenzioso, liberamente programmabile e completamente autonomo, il robot aspirapolvere di iRobot diventerà facilmente il tuo fidato alleato per mantenere casa sempre pulita e in ordine.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello il validissimo robot aspirapolvere fintanto che puoi riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno con il 40% di sconto. Riprenditi il tempo libero che ti meriti e lascia fare tutto al Roomba 971: lo controlli senza fatica dallo smartphone o tramite gli assistenti vocali, anche quando non sei in casa.

