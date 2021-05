iRobot Roomba 671 è il robot aspirapolvere in offerta su Amazon a soli 199,99€. Il ribasso del 13% rende il prezzo di listino più economico grazie a uno sconto effettivo di 30,00€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Un robot che ti pulisce casa: iRobot ROOMBA 671

iRobot Roomba 671 è un'innovazione all'interno del settore delle pulizie. Tra i pionieri dei dispositivi intelligenti per la casa, consente di avere la casa sempre pulita senza sforzi. Adatto ad ambienti domestici o lavorativi, è un elettrodomestico da prendere in considerazione.

Il suo design semplice e dalle dimensioni compatte gli consente di aggirarsi per gli spazi abitativi senza difficoltà. Questa azione è migliorata dai sistemi di navigazione avanzati che non solo mappano l'intero appartamento sullo smartphone, ma si migliorano con il passare del tempo.

L'aspirapolvere, infatti, muta le sue abitudini di pulizia con le esigenze dei padroni adattandole a periodi difficili come la primavera o di muta del pelo in caso si abbiano animali domestici.

Può pulire i pavimenti così come i tappeti senza incontrare difficoltà e senza lasciare dietro di sé dello sporco residuo. La pulizia avviene in tre fasi per assicurare sempre il massimo risultato.

È compatibile con gli assistenti vocali e quindi può essere utilizzato anche mediante Amazon Alexa o Google Home. In caso contrario è disponibile sempre l'applicazione dedicata che rende l'attività personalizzabile. Questa è gratuita e disponibile si per Android che iOS.

iRobot Roomba 671 è acquistabile su Amazon a soli 199,99€. Acquistalo oggi e ricevilo a casa tua in circa 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono standard ma gratuite. L'elettrodomestico può essere acquistato a rate scegliendo l'opzione CreditLine di Confidis tra i metodi di pagamento. Attraverso il programma l'importo viene frazionato fino a 24 pratiche rate.

