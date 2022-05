IQOS o GLO che non tira? Il kit di pulizia che ti serve è questo (7€)

Ormai dove ti giri giri è pieno di riscaldatori di tabacco come IQOS e Glo.

Scommetto che anche tu utilizzi uno di questi prodotti per fumare le sigarette, però hai sempre lo stesso problema: ogni due per tre la lamella si riempie di scarti e non sai come fare a pulirla perché sì, il gadget dato in dotazione funziona ma poi mica tanto. Per fortuna su Amazon hai la soluzione adatta e si tratta di un kit fornito di tutto e di più.

Con questo tra le mani stai sicuro che il tuo prodotto torna come nuovo, costa appena 7,99€ e ne vale totalmente la pena.

Le spedizioni sono finanche gratuite e veloci in tutta Italia con Prime quindi non perdere un secondo in più, collegati immediatamente e concludi l’affare.

IQOS e Glo: tornano come nuove con questo kit

Ti segnalo fin da subito che non si tratta di un kit venduto dai produttori originali ma bensì da terzi.

Al suo interno trovi tutto quello che ti serve per preservare il tuo riscaldatore di tabacco e per farlo tornare a nuovo. In modo particolare hai all’occorrenza:

30 bastoncini imbevuti con alcool;

30 dischi per l’assorbimento dell’olio che posizioni alla fine della pulizia;

30 stecchini in legno per aiutarti a scrostare i residui;

30 mini cotton fioc asciutti;

1 mini spazzola;

1 tappo in silicone che posizioni per non rischiare di rovinare la lamella ed esercitare troppa pressione.

Da utilizzare è semplicissimo, hai tutte le istruzioni che ti spiegano step by step come fare.

Insomma, se da tempo i tiri sono chiusi e non riesci più a goderti una sigaretta, questo kit per IQOS e Glo è ciò che fa per te.

Acquistalo immediatamente con un solo click, ti colleghi ora su Amazon ed ecco che lo fai diventare tuo con appena 7,99€. Le spedizioni sono completamente gratuite, ti basta avere Prime per ricevere il pacco a casa in uno o due giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.