iQOO Z5, il nuovo battery phone scalda i motori: ecco quando arriva

A distanza di una settimana sul primo leak inerente a un nuovo smartphone iQOO dotato di una batteria da 6000 mAh, in queste ore scopriamo che il modello iQOO Z5 con una batteria da 6000 mAh sarà ufficialmente presentato questo venerdì 20 maggio.

Come sottolineano i colleghi di Gizmochina, il nuovo modello in arrivo dal brand spin-off di Vivo si andrà a posizionare di fianco i già disponibili iQOO Z5 e iQOO Z5x; l’elemento caratteristico del nuovo smartphone sarà evidentemente un modulo batteria molto generoso e un design posteriore che in parte ricorda quello della serie Neo6 di iQOO.

iQOO Z5 con batteria da 6000 mAh sarà presentato il 20 maggio

I render presenti nella pagina di preordine mettono in mostra un device costituito da un modulo posteriore doppio con flash LED, il tasto di accensione/spegnimento e il bilanciere del volume sul lato destro, una porta USB Type-C lungo il lato corto inferiore, la griglia mono per lo speaker di sistema e il jack audio da 3.5 mm.

Il poster ufficiale della compagnia si limita a mettere in mostra la batteria da 6000 mAh ma non svela ulteriori dettagli sul device. In questo caso ci viene in soccorso il sempre affidabile Digital Chat Station che sarebbe a conoscenza di buona parte della scheda tecnica del nuovo device: iQOO Z5 è atteso con una display LCD da 6.58 pollici a risoluzione Full HD+, il processore MediaTek Dimensity 8000, una batteria da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 44W e uno spessore complessivo di 9.21 mm.

In attesa di scoprire ulteriori novità sul nuovo battery phone della compagnia, Samsung Galaxy M12, un altro battery phone di alto livello, è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo incredibilmente vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.