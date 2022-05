iQOO, presto uno smartphone con una smisurata batteria da 6000 mAh?

iQOO, brand spin off di Vivo piuttosto popolare per i suoi device con un buon rapporto qualità/prezzo, dovrebbe presto lanciare un nuovo smartphone della serie Z5 caratterizzato da una smisurata batteria da ben 6000 mAh.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate su Weibo dal sempre affidabile leaker Digital Chat Station, scopriamo che il colosso cinese potrebbe svelare questo nuovo device con il nome di iQOO Z5 Pro 5G.

iQOO sta per svelare un nuovo smartphone con una batteria da 6000 mAh?

Prendendo in considerazione i dettagli pubblicati da Digital Chat Station, scopriamo che il device dovrebbe montare un pannello LCD da 6.58 pollici a risoluzione Full HD+ con sensore di sblocco fisico – ricordiamo che i pannelli LCD non posseggono le caratteristiche fisiche per consentire l’introduzione del sensore di impronte -, una batteria da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 44W e uno spessore di circa 9.21 mm. Per quanto riguarda ulteriori dettagli sulla scheda tecnica, iQOO Z5 Pro 5G (sempre se si chiamerà così) è atteso con a bordo il processore MediaTek Dimensity 8000.

Purtroppo, mancano all’appello importanti informazioni a riguardo come il quantitativo di RAM e di spazio interno, la versione del sistema operativo, la connettività e le fotocamere; è probabile che questi dettagli verranno svelati da ulteriori indiscrezioni nel corso delle prossime settimane quando il device sarà inevitabilmente scovato nei database degli enti di certificazione e su Geekbench.

I consigli di Telefonino.net

Restando in tema di smartphone con una batteria piuttosto importante a un prezzo molto concorrenziale, ti consigliamo di prendere in considerazione lo smartphone Samsung Galaxy M23 5G in offerta su Amazon: monta una batteria da 5000 mAh, un display da 6.6 pollici a risoluzione Full HD+, processore octa core di Qualcomm di ultima generazione e una fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 50 MP.