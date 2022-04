iQOO Neo6: la fotocamera principale farà faville

Dopo il recente rumor circa le qualità di iQOO Neo6 dal punto di vista del gaming, in queste ore la compagnia spin-off di Vivo ha pubblicato un inedito teaser su Weibo in cui svela che il device sarà costituito da una fotocamera principale da 64 MP con supporto OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine).

Si tratta di un bel passo in avanti rispetto al modello dell'anno precedente (iQOO Neo5) dotato invece di un sensore principale da 48 MP sempre con la stabilizzazione ottica dell'immagine.

iQOO Neo6 monterà una fotocamera principale da 64 MP con OIS, secondo un teaser

Sempre secondo la compagnia, il nuovo smartphone (in arrivo questo mercoledì 13 aprile) sarà in grado di scattare foto di buona qualità anche in situazioni di scarsa illuminazione e durante le azioni sportive più concitate; purtroppo non ci sono conferme per quanto riguarda la composizione dei sensori ausiliari.

Scheda tecnica (RUMOR)

Secondo gli ultimi rumor e leak su iQOO Neo6, il nuovo smartphone di fascia alta del colosso cinese dovrebbe montare un display AMOLED da 6.62 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e campionamento del tocco a 360 Hz. La fotocamera frontale di tipo punch hole dovrebbe avere una risoluzione di 16 MP, mentre posteriormente oltre al sopracitato sensore da 64 MP con OIS è probabile che saranno presenti anche un sensore ultra grandangolare da 12 MP e un sensore macro da 2 MP.

Per quanto riguarda l'hardware vero e proprio, con tutta probabilità iQOO Neo6 monterà il processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con supporto fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1, una batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo e Android 12 con la personalizzazione Android di iQOO.

Non ci sono ancora indicazioni circa il probabile prezzo di lancio e la disponibilità sul mercato, ma è probabile che ne sapremo di più grazie a un leak dell'ultimo minuto.