iQOO Neo6 sarà un ottimo smartphone da gaming?

Dopo l’ultimo leak relativo al design di iQOO Neo6, quest’oggi torniamo a parlare dell’atteso smartphone del brand spin-off di Vivo in quanto alcune nuove informazioni indicano che il device potrebbe diventare il punto di rifermento anche per quanto riguarda il gaming su mobile.

Infatti, in base alle ultime indicazioni pubblicate in rete relativa alla pubblicazione della pagina prodotto sul sito di JD.com, iQOO Neo6 sarà in grado di garantire prestazioni di altissimo livello anche per quanto riguarda il lato gaming.

iQOO Neo6 sarà uno smartphone da gaming definitivo?

Sembra, infatti, che iQOO abbia sviluppato un co-processore da affiancare al potente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 pensato per incrementare le prestazioni durante il gaming del 60% rispetto ai modelli precedenti: i test svolti su Bright Ridge e Peace Elite, due titoli piuttosto famosi, hanno fatto segnare rispettivamente 59.9 e 89.7 FPS con tutti i dettagli al massimo.

Secondo gli ultimi rumor sulla probabile scheda tecnica di iQOO Neo6, il nuovo smartphone Android di fascia alta è atteso con un display AMOLED da 6.62 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, 12 GB di RAM LPPDR5, spazio interno di tipo UFS 3.1 e Android 12. Inoltre, è quasi certo che sarà presente anche una batteria da 4580 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo. I leak render mostrano un modulo fotografico triplo posizionato nell’angolo superiore sinistro del telaio posteriore, ma purtroppo non è ancora ben chiara la composizione delle lenti.

Il device è atteso al lancio il prossimo 13 aprile in Cina in un apposito evento, dove molto probabilmente verrà anche svelato se sarà introdotto anche nel mercato internazionale o resterà esclusiva del mercato cinese.