iQOO 10 avrà una fotocamera eccezionale: nuovo camera phone da avere?

Gli ultimi leak circa i nuovi smartphone della serie iQOO 10 del brand spin off di Vivo svelano che saranno presentati in Cina a breve, ma solo in queste ore scopriamo una nuova indiscrezione che mette in mostra alcune delle più importanti novità di cui disporrà la fotocamera posteriore.

Infatti, in base agli ultimi rumor pubblicati dal sempre affidabile leaker Ice Universe, abbiamo la possibilità di scoprire il probabile design posteriore del nuovo device di fascia alta di iQOO caratterizzato da due elementi peculiari: un modulo fotografico di grandi dimensioni e la stabilizzazione gimbal per foto e video di grande qualità.

La fotocamera di iQOO 10 si mostra in un leak: sarà il nuovo camera phone di riferimento?

Le ultime indiscrezioni sul device parlano della probabile presenza di un sensore principale da 50 MP con dimensioni pari a 1/1.5 pollici: la stabilizzazione gimbal dovrebbe garantire la registrazione video stabili per un effetto cinematografico apprezzabile in ogni situazione, ma sfortunatamente non conosciamo la composizione degli altri due sensori (probabilmente uno ultra grandangolare e uno macro/di profondità).

