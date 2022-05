iPod Touch SOLD OUT: ecco dove comprarlo (pochi pezzi disponibili)

Da pochissimi giorni Apple ha deciso di porre fine alla produzione di iPod Touch; ha affermato in un comunicato stampa sul suo sito che, sebbene “la musica andrà avanti”, non ci saranno più nuovi iPod. Di fatto, dopo vent’anni si chiude un’era. I lettori MP3 della mela sono stati semplicemente unici in questi anni e hanno contribuito allo sviluppo dell’azienda di Cupertino nei primi anni 2000.

Adesso, l’iPod Touch è quasi Sold Out ovunque; ci sono pochissimi pezzi in circolazione e trovarne uno nuovo è quasi impossibile. Se ne volete uno per la vostra collezione però, vi suggeriamo questo: è l’ultimo modello uscito nel 2019 e che – stranamente e per poche ore – si porta a casa a 249,00€ con spedizione gratuita e consegna celere in 24 o 48 ore per i membri possessori di Prime.

iPod Touch: pochi pezzi disponibili su Amazon

Inutile dirlo: se siete interessati, vi dovrete sbrigare. Ci sono sicuramente pochi pezzi ancora disponibili e il rischio di rimanere a bocca asciutta è dietro l’angolo. La colorazione disponibile è quella rosa e vanta 32 GB di storage. Capiamo bene che è un po’ limitata, così come lo è il processore di bordo, l’A10 Fusion. Insomma, non brillerà per prestazioni, ma è comunque un eccellente gadget multimediale. Oggi però assume un nuovo ruolo: quello di “ultimo baluardo di un’era”. È l’ultimissimo iPod ed ha ancora uno schermo da 4″ (ricorda molto l’iPhone 5C di tanti anni fa).

Noi vi invitiamo ad approfittarne prima che sia troppo tardi; ricordatevi che avete le spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo (249,00€ complessivi).

Nelle notize correlate vi segnaliamo in sconto le cuffie TWS della mela, le AirPods con custodia che si ricarica via cavo Lightning: solo 98,99€. Sono le nostre preferite per rapporto qualità-prezzo e sono perfette sia per le chiamate che per l’ascolto della musica o di podcast o per la visione di contenuti in streaming.

