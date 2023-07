iPhone XS Max (256 GB) a soli 375€: FOLLIA di Amazon, non lasciatevelo sfuggire

Vi ricordate l’iPhone XS Max? Il terminale è stato lanciato nel 2018; era il modello di punta della serie top di Apple dell’epoca e stupì tutti per le grandi prestazioni e per le potenzialità di cui disponeva. Citiamo il design raffinato, le performance strepitose e funzionalità avanzate: ancora oggi è un telefono da tenere in considerazione, anche perché si porta a casa con soli 374,99€, spese di spedizione incluse. È ricondizionato, quindi usato ma rimesso a nuovo dai tecnici del sito e si trova in condizioni eccellenti, indistinguibili da quelle che si avrebbero con un gadget nuovo. Il modello in questione è in colorazione Gold e presenta ben 256 GB di memoria interna.

iPhone XS Max: le caratteristiche complete

Il design dell’iPhone XS Max è elegante ed esteticamente piacevole. La scocca in vetro e acciaio conferisce al telefono un aspetto premium, mentre il display Super Retina OLED da 6,5 pollici offre colori vivaci, neri profondi e una risoluzione nitida. La qualità dell’immagine è eccezionale, rendendo la visione di contenuti multimediali un’esperienza coinvolgente.

Sotto il cofano, è alimentato dal processore A12 Bionic di Apple che offre prestazioni di alto livello ancora oggi. Le applicazioni si aprono istantaneamente, il multitasking è fluido e i giochi graficamente intensi funzionano senza problemi. Anche se sono stati lanciati modelli successivi con processori più recenti, il chip sotto la scocca è ancora in grado di competere con molti degli smartphone di fascia alta attuali.

La fotocamera è un’altra caratteristica di spicco del dispositivo. La doppia lente posteriore da 12 megapixel consente di scattare foto nitide e dettagliate, con colori accurati e un’ottima gestione dell’illuminazione. La modalità Ritratto permette di creare immagini con sfocatura dello sfondo, aggiungendo un effetto di profondità. Inoltre, la selfiecam da 7 megapixel assicura selfie di alta qualità perfetti da postare sui social e supporta il riconoscimento facciale avanzato per una maggiore sicurezza. A soli 374,99€ è un ricondizionato eccellente che ci sentiamo di consigliare su tutta la linea; non lasciatevelo sfuggire.

