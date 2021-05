Lanciato nell’autunno del 2018, l’iPhone XR ha battuto alla grande i due eredi, l’iPhone 11 e l’iPhone 12, rilasciati rispettivamente a settembre 2019 e ottobre 2020. Un video di test comparativi fra i tre smartphone Apple è stato pubblicato sul canale YouTube di Nick Ackerman.

Perché iPhone XR batte iPhone 12?

Prima del test, lo YouTuber ha aggiornato il sistema operativo su tutti e tre i dispositivi alla versione iOS 14.5.1, che è stato presentata non molto tempo fa. I test hanno confrontato i tempi di caricamento degli smartphone, la velocità di apertura delle applicazioni, il rendering video, nonché i risultati delle performance su Geekbench e 3DMark.

Di conseguenza, si è scoperto che nei test sintetici, l’iPhone XR supera i più moderni iPhone 11 e iPhone 12, il che sembra piuttosto strano. Quando è stato testato in modalità multi-core in Geekbench, l’iPhone XR ha bypassato con sicurezza i suoi rivali. Un’immagine simile è stata osservata durante i test in 3DMark, e qui l’iPhone 11 è significativamente inferiore allo smartphone più vecchio.

La fonte suggerisce che questo comportamento può essere dovuto a vari motivi. Molto probabilmente, la questione è nell’aggiornamento iOS 14.5.1, che per qualche motivo rallenta il lavoro dei nuovi modelli di iPhone. Il degrado delle prestazioni potrebbe anche essere influenzato dal nuovo algoritmo di gestione dell’alimentazione, sebbene il calo delle performance riportato sembra essere piuttosto drammatico. Potrebbe esserci un problema con l’ottimizzazione delle applicazioni di benchmark, ma questa opzione è in realtà improbabile.

Con un alto grado di fiducia, possiamo presumere che una significativa diminuzione delle prestazioni attirerà l’attenzione di Apple e gli sviluppatori rilasceranno presto una correzione per iOS 14.5.2.

Apple insieme alla serie iPhone XS, ha anche introdotto l’iPhone XR nel 2018, una versione più economica con un display Liquid Retina LCD 326 ppi da 6,1 pollici. È disponibile nei colori bianco, nero, blu, giallo, corallo e rosso. Ancora oggi è un ottimo affare su Amazon e lo si può acquistare per 579€.

