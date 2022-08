iPhone XR 64 GB: può avere senso a metà 2022?

Molto spesso ci domandate se valga ancora la pena acquistare un vecchio iPhone XR del 2018. La risposta potrebbe shockarvi ma in realtà siamo sicuri che, se seguirete il nostro ragionamento, vi ritroverete nelle nostre parole.

A nostro avviso, questo modello di smartphone, è ancora oggi un eccellente dispositivo. Perché diciamo questo? Presenta ancora un design attuale, costa veramente poco (solo 330 €) e ha anche una batteria che assicura un’autonomia di un giorno con uso stress.

iPhone XR: Best Buy del 2022

Ovviamente, se lo comprerete da Amazon avrete tutti i vantaggi del caso. Non è un prodotto nuovo ma è un usato certificato dai tecnici esperti del sito. Questo garantisce un’affidabilità e una tranquillità incredibile, anche perché l’assistenza clienti e in grado di Supportarvi tutti i giorni, anche nei festivi, fino a mezzanotte. Sembra follia ma è tutto vero. La garanzia di Amazon vi copre per due anni e questo fa sì che possiate essere sempre sereni per quanto concerne gli eventuali problemi che potrebbero a correre al dispositivo.

iPhone XR noi lo amiamo perché ha uno schermo LCD da 6,1“ retina davvero molto risoluto. Pur essendo un LCD gli angoli di visuale sono ottimi e questo fa sì che i vostri contenuti siano più vibranti che mai. C’è una singola fotocamera sulla parte posteriore ma state tranquilli; riuscirete comunque a fare scatti da veri professionisti grazie al software di casa Apple.

A tal proposito vi ricordiamo che l’azienda aggiornerà questo device ancora per molti anni quindi risulterà essere un buon investimento per il futuro. A soli 330,00€ è da comprare oggi, ma fate presto perché non sappiamo quante scorte ci siano sul sito di Amazon. Fateci sapere come vi troverete con il vostro nuovo telefono. La versione in questione ha ben 64 GB di memoria interna così voi potrete istallare tutte le applicazioni preferite ma anche archiviare foto e video a non finire. iPhone XR sarà il vostro nuovo alleato, fidatevi di noi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.