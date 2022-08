iPhone XR: oggi può essere TUO con uno sconto del 49% (solo 299€)

Se state cercando un nuovo smartphone di casa Apple e non volete spendere troppi soldi, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Stiamo parlando di iPhone XR, un top di gamma uscito nel 2018 che ancora oggi è un’ottima scelta per tutti gli appassionati e non solo. Lo portate a casa a soli 299,00€, con un risparmio immediato di 290 € pari al 49% sul prezzo di listino. Non di meno, lo potete acquistare oggi e pagarlo in comode rate grazie al servizio di Credit line, attivabile al check out. Lo smartphone in questione non beneficia della spedizione di Amazon Prime, ma è comunque gratuita.

Stiamo parlando di un ricondizionato in condizioni eccellenti. Può essere a casa vostra in pochissimi giorni però fate presto, perché ci sono solo tre scorte disponibili.

iPhone XR: la nostra scelta

Non dovete preoccuparvi del fatto che sia un ricondizionato. Vi ricordiamo sempre che il prodotto è stato certificato e ispezionato dei tecnici qualificati di Amazon, è in condizioni perfette e non presenta segni di danni visibili ad una distanza ravvicinata. Gli accessori in confezione potrebbero non essere originali ma comunque compatibili e perfettamente funzionanti. Sarà compreso di tutto, anche di caricatore. Volendo, è idoneo alla sostituzione gratuita entro un anno dall’acquisto se dovessero sorgere problemi nel suddetto periodo.

Venendo al telefono poi, non possiamo non ricordarvi che questo è uno dei più venduti di sempre, che vanta un’autonomia spaziale, un design senza tempo con tacca e schermo LCD da 6,1“. La fotocamera posteriore e solo una da 12 megapixel ma vi assicuriamo che è in grado di realizzare scatti eccellenti. La colorazione rossa poi è bellissima. Questo device è una gioia per gli occhi, anche se pesa un pochino. Vi consigliamo poi di aggiungervi una cover, magari in silicone trasparente così da non alterare il design del telefono.

A 299,00€ questo iPhone XR è il Best Buy del giorno. Un’ottima porta d’ingresso per chi vuole avvicinarsi al mondo di Apple.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.