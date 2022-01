iPhone XR: non per tutti, ma  a questo prezzo è un REGALO

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un'offerta davvero succulenta; abbiamo trovato un iPhone XR a 373,99€. Certo, è ricondizionato (ma in condizioni perfette), ha “solo” 64 GB (più che necessari per un utente medio) e una sola fotocamera. Insomma, capite bene che ci sono diversi compromessi. Ma è qui che viene il bello: a chi è rivolto un prodotto del genere? Sappiate che ci sono tantissime persone che cercano un melafonino con queste caratteristiche e con un prezzo così vantaggioso. Ora vi spieghiamo perché questo è l'affare del momento.

iPhone XR (ricondizionato) su Amazon a meno di 400€ è UN AFFARE

In primo luogo sappiate che il telefono non è certificato da Apple, ma è stato ispezionato, sanificato e rimesso a nuovo dai tecnici di Amazon. Gode della spedizione celere e gratuita per gli abbonati al servizio Prime e in più è un prodotto davvero eccellente che, anche se non recentissimo (risale al 2018) gode ancora dell'ottimo supporto dell'azienda e verrà aggiornato a lungo. Dispone di iOS 15.2, è in colorazione bianca e presenta 64 GB di memoria.

A chi si rivolge?

Se cercate un iPhone per sfruttare l'ecosistema Apple (Mac, iPad, Watch, AirPods), questo è uno dei prodotti più economici che si possano trovare in circolazione. Se il vostro utilizzo si limita a: mail, telefonate, messaggi, WhatsApp, Telegram, Skype, Facebook, Instagram, Messenger, firmare documenti e scannerizzarli con GeniusScan, leggere libri, scattare rapide foto per i social, qualche selfie e videochiamata di lavoro/piacere (insomma, se fate un uso standard del device), questo è un telefono semplicemente perfetto.

Ha un pannello LCD e una singola fotocamera… ma in fondo, a molti utenti queste “limitazioni” non sono affatto un problema. Basta capire l'uso che si deve fare del singolo gadget.

È Apple, costa poco, ha un bel design, non presenta difetti estetici e ha un'autonomia da record. Per noi, a questa cifra è semplicemente un affare. A 373,99€ non potete lasciarvelo sfuggire.

