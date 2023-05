iPhone XR a poco meno di 265€ su Amazon: BEST BUY assoluto

Se state cercando un nuovo smartphone di punta di Apple ma non volete spendere troppo, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Stiamo parlando di un meraviglioso iPhone XR del 2018 che, nella sua iterazione nera con 64 GB di memoria interna, si porta a casa con soli 264,99€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di un costo veramente contenuto per questo gadget che va benissimo ancora oggi. Funziona bene, ha un’ottima fotocamera, consente di girare video in 4K senza il minimo problema, può scattare fotografie nitide e risolute e anche bellissimi ritratti. Insomma, è un cameraphone low-cost, perfetto per le foto punta e scatta.

Nello specifico, il modello di iPhone XR che vi proponiamo è quello in colorazione nera con 64 GB di memoria interna. È un ricondizionato ma è in condizioni eccellenti, quasi indistinguibile dal nuovo. Non presenta segni di difetti evidenti e ha una batteria con una capacità superiore all’80%. Viene venduto e spedito da Amazon quindi godrete di una serie di vantaggi non da poco; fra tutti, vogliamo ricordarvi che c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e che si può dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

iPhone XR è un best buy a questo prezzo

iPhone XR è un Best Buy; costa poco ma offre tantissimo. Ha un potente processore che fa girare bene i software presenti in commercio, ha una buona fotocamera da 12 Megapixel, uno schermo LCD IPS Retina da 6,1 pollici con notch e cornici contenute e il frame è in alluminio. Il retro è in vetro e supporta la ricarica wireless. Si ricarica anche con il classico cavo Lightning.

A 264,99€ questo telefono è eccezionale, ma siate veloci a comprarlo. Le scorte potrebbero terminare a breve.

