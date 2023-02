iPhone XR: a meno di 300€ è DA PRENDERE SUBITO (ricondizionato e garantito)

Chi è alla ricerca di un nuovo iPhone a basso prezzo può valutare con grande attenzione la nuova offerta Amazon dedicata ad iPhone XR. Lo smartphone, in versione ricondizionata e garantita, è disponibile al prezzo scontato di 269 euro per la variante da 64 GB ed al prezzo scontato di 295 euro per la versione da 128 GB.

In entrambi i casi si tratta di smartphone con “condizioni eccellenti“, praticamente uguali al nuovo. L’offerta è, quindi, davvero ottima e consente di portarsi a casa un iPhone completo, veloce e soprattutto economico. C’è la possibilità, inoltre, di scegliere tra varie colorazioni quella più adatta ai propri gusti. Per sfruttare l’offerta in corso è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

iPhone XR ricondizionato e a buon prezzo con la nuova offerta Amazon

Nella fascia media del mercato, iPhone XR rappresenta ancora un’alternativa ottima e in grado di garantire prestazioni equilibrate e complete, oltre alla possibilità di accedere a tutte le funzionalità di iOS. Lo smartphone presenta un display Liquid Retina da 6,1 pollici e può contare sul SoC Apple A12 Bionic. C’è anche una fotocamera posteriore da 12 Megapixel ed una camera anteriore da 7 Megapixel. Lato software, iPhone XR è sempre aggiornato con l’ultima versione di iOS (siamo alla 16.3 stabile).

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone XR al prezzo scontato di 269 euro (64 GB) oppure al prezzo scontato di 295 euro (128 GB). Si tratta di modelli ricondizionati con “condizioni eccellenti” e pienamente garantiti. Per sfruttare l’offerta, disponibile per tutte le colorazioni della gamma iPhone XR, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.