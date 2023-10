iPhone XR a meno di 250€: l'affare che aspettavi è QUI

Oggi vogliamo consigliarvi uno smartphone di Apple che, anche dopo diversi anni dal suo debutto, si presenta come una delle migliori soluzioni ad oggi esistenti in commercio: iPhone XR infatti, è un gadget unico e irripetibile, dal prezzo contenuto ma dalle altissime prestazioni. Si tratta del modello entry level della line-up del 2018 che però, grazie ad una scheda di punta (avanzatissima per l’epoca) riesce a far girare benissimo il dispositivo anche oggi, che siamo a fine 2023. Quindi, per rispondere ad una delle domande più gettonate del web: “ma si può usare un iPhone XR nel 2023? Ne vale la pena?“, noi non possiamo non rispondere positivamente. Andiamo con ordine e cerchiamo di capire tutte le motivazioni dietro questa affermazione. Prima di continuare però, vi ricordiamo che si trova su Amazon in versione ricondizionata (ma in condizioni eccellenti), con 64 GB di memoria e in colorazione bianca a soli 248,97€, spese di spedizione incluse.

iPhone XR: ecco perché devi comprarlo

Lo smartphone di Apple si presenta come un best buy su tutta la linea: il design è in linea con la moda del momento. C’è una singola fotocamera sulla back cover che però gira video meravigliosi anche al buio e scatta foto stupende in ogni contesto, ritratti compresi. Il pannello è un display LCD IPS Retina da 6,1 pollici con cornici contenute e notch per la selfiecam. Il frame è in alluminio satinato mentre la back cover supporta la wireless charging; a proposito di batteria, dobbiamo segnalare che l’autonomia è degna di nota. Con questo smartphone si possono fare due giorni di utilizzo intenso con una singola carica.

Questo è un telefono ricondizionato, vale a dire che è stato rimesso a nuovo dai tecnici esperti del sito: nessun difetto estetico evidente, batteria con capacità superiore all’80%, e non solo. A soli 248,97€ è da comprare immediatamente.

