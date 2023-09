iPhone XR (64 GB) ricondizionato: il miglior telefono da comprare OGGI

Oggi vogliamo parlarvi di un melafonino davvero incredibile che, grazie ai vantaggi di Amazon, costa pochissimo: si tratta di iPhone XR, un telefono di fascia alta di Apple, uscito nel 2018, ma che ancora oggi sa dire la sua nel mercato della telefonia mobile. Si trova su Amazon al prezzo consigliato di 289,99€, spese di spedizione incluse. È un ricondizionato e ciò significa che è sì usato ma rimesso a nuovo, ispezionato e sanificato dai tecnici esperti del sito di e-commerce americano. Non di meno, si trova in condizioni perfette e ciò significa che non avrà segni di difetti visibili evidenti e la batteria avrà sicuramente una capacità superiore all’80%. Noi vi consigliamo di approfittarne oggi perché le scorte potrebbero terminare a breve. Il modello in questione vanta 64 GB di memoria interna ed è in colorazione nera.

iPhone XR (64 GB): ecco perché devi comprarlo

Questo smartphone è un device perfetto per la vita quotidiana; certo, ha una sola fotocamera ma è veramente eccelsa. Riesce a scattare foto nitide anche in condizioni difficili, realizza ottimi ritratti con effetto bokeh, ha un processore Apple Bionic sotto la scocca che assicura performance di altissimo livello. Non è un gaming phone o un cameraphone ma si comporta benissimo nell’uso social, nella gestione delle mail, con le operazioni business e molto altro ancora. La batteria dura tantissimo; con una singola carica farete circa un giorno di utilizzo intenso. Si ricarica via cavo Lightning o con la wireless charging e lo schermo è un pannello LCD IPS con notch da 6,1 pollici.

A soli 289,99€ questo iPhone XR è un vero best buy; come detto, all’interno ci sono 64 GB di memoria interna e, se non dovessero bastarvi, potrete sempre attivare un piano iCloud+ da pochi euro al mese. Fate presto se siete interessati/e, le scorte potrebbero terminare o l’offerta potrebbe finire a breve.

