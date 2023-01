iPhone XR (64 GB): può ancora avere un senso nel 2023?

Può ancora avere senso un iPhone XR nel 2023? La domanda è molto interessante e implica una risposta ben studiata e sicuramente non immediata.

Ovviamente un telefono del genere visto che ancora supportato dall’azienda di Cupertino, è un prodotto attuale, non prendiamoci in giro. Questo è un telefono che può ancora dare molte soddisfazioni e che soprattutto, costa veramente poco. Su Amazon infatti lo abbiamo trovato a 276,99 € in condizioni eccellenti . Sì, è un ricondizionato ma attenzione: è stato completamente rimesso a nuovo dei tecnici esperti di Amazon, quindi godrà di tantissimi vantaggi esclusivi.

iPhone XR (64 GB) su Amazon a meno di 280€

Partiamo dalla consegna senza costi aggiuntivi domani, 1 febbraio se lo ordinate entro le prossime 10 ore. Si può dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio di Cofidis, e poi, è coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di un anno.

Non mostra segni di danni estetici visibili ad occhio nudo e ha una batteria con capacità superiore all’80% . In poche parole, sarà quasi pari al nuovo. Ci sono 64 GB di memoria interna e la colorazione disponibile sarà quella nera, ma volendo si può scegliere anche in azzurro, corallo, giallo, rosso, bianco.

Questo telefono è perfetto per tutte le operazioni quotidiane: nell’ambito social, per il gaming, per le telefonate, per messaggiare su WhatsApp e per molto altro ancora. Ha uno schermo LCD IPS da 6,1” super risoluto, una batteria che garantisce un’autonomia eccezionale di un giorno con una singola carica e molto altro ancora. Molto performante anche la fotocamera posteriore da 12 megapixel con possibilità di effettuare splendidi ritratti con bokeh attivo.

Approfittate del fantastico sconto per portarvelo a casa a 276,99€ con spese di spedizione incluse nel prezzo. Ricordatevi che l’assistenza di Amazon è attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Il supporto tecnico del sito sarà sempre pronto ad aiutarvi in qualsiasi scenario e contesto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.